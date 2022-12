MyMoney, col pagamento digitale il Veneto sbarca al CES di Las Vegas

Promuovere e supportare nella culla dell’innovazione mondiale l’ecosistema di un Paese innovativo e competitivo in tutti i settori economici: è l’obiettivo dell’Italian Pavilion di ITA, Italian Trade Agency, al CES 2023 di Las Vegas, il più importante evento tech al mondo, in programma dal 5 all’8 gennaio 2023. Fra le 50 startup selezionate per far parte della missione italiana una è veneta.

Si tratta di MyMoney, startup che ha creato un sistema di autorizzazione di pagamento totalmente biometrico che riconosce l’impronta digitale. Il sistema riconosce un’impronta reale da un falso, e può essere applicata per i pagamenti così come per l’accesso a luoghi fisici.

Nelle tecnologie ad oggi utilizzate ci sono delle criticità da risolvere, la più importante in termini di sicurezza.

Nel 2019 infatti gli attacchi fraudolenti sono costati all’economia Globale 29 bilioni di dollari, secondo il Digital Defense Report stillato da Microsoft nel 2020. Ogni anno vengono rubati l’equivalente del 4% dei telefonini presenti in tutto il mondo. Servono solo 6 secondi per clonare una carta di credito tradizionale, ed un solo secondo per clonarne una contactless.

«My-Money è un nuovo sistema di pagamento – spiegano sul sito – basato sulla sola biometria, completamente device-free . Da oggi potrai uscire senza dover avere nulla con te: niente più carte, telefono, contanti. Potrai pagare ovunque ti trovi, solo allungando un dito. Prova la sensazione inebriante di essere di nuovo libero da ogni cosa. My-Money è il conto che ti libera».