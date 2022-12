Aspiag, dalle buste spesa 10mila euro a Down Dadi

Sostenere i progetti educativi della Cooperativa Vite Vere Down Dadi di Padova che aiuta i ragazzi con sindrome di Down a costruire un progetto di vita il più possibile autonomo: a questo sono finalizzati i fondi raccolti attraverso la vendita delle originali shopper biodegradabili con la grafica realizzata dai ragazzi della Cooperativa che si è svolta in tutti i punti vendita Despar, Eurospar e Interspar del Veneto. L’iniziativa è stata promossa da Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l’Emilia Romagna e la Lombardia, che oggi ha consegnato alla Cooperativa Vite Vere Down Dadi l’assegno da 10.000 euro ricavati dalla vendita delle buste della spesa.

Alla consegna del simbolico assegno che si è svolta a Padova presso la sede della Cooperativa erano presenti il vicesindaco del comune di Padova Andrea Micalizzi, l’assessore Antonio Bressa e l’assessore Francesca Benciolini, Patrizia Tolot, Presidente della Cooperativa Vite Vere Down Dadi, e Giovanni Taliana, Direttore Regionale Aspiag Service per il Veneto. Per ogni shopper biodegradabile che i clienti del Veneto hanno acquistato, Aspiag Service ha devoluto 1 centesimo e la somma totale raccolta dalla vendita è stata così donata alla Cooperativa Vite Vere Down Dadi che accompagna i ragazzi con sindrome di Down nel raggiungere una certa autonomia nel proprio percorso di vita sia dal punto di vista occupazionale, che abitativo e affettivo – relazionale.

Giovanni Taliana, Direttore Regionale Aspiag Service per il Veneto, ha commentato: “Siamo felici di consegnare oggi alla Cooperativa Vite Vere Down Dadi la cifra raccolta con questa attività di charity che ha coinvolto i nostri punti vendita che sempre di più sono spazi di solidarietà e di inclusione. I fondi raccolti andranno a sostenere le iniziative di una realtà dinamica e virtuosa della nostra città che svolge un ruolo fondamentale nel favorire l’inclusione e la costruzione di percorsi di vita autonoma per le persone con sindrome di Down. L’inclusione è un valore in cui anche noi di Despar ci identifichiamo e che abbiamo scelto come linea guida del nostro percorso di sviluppo. Un grazie speciale va ai nostri clienti che dimostrano sempre grande sensibilità e generosità verso queste iniziative, innescando un circolo virtuoso di solidarietà che come azienda siamo orgogliosi di promuovere ribadendo il ruolo in prima linea di Aspiag Service nel sociale”.

Patrizia Tolot, Presidente della Cooperativa Vite Vere Dow Dadi, ha aggiunto: “Vogliamo vita vera”: è lo slogan che ha caratterizzato la grafica delle shopper vendute nei punti vendita di Aspiag Service ed è anche uno slogan con cui possiamo ben riassumere il senso e l’impegno della nostra Cooperativa. Ad oggi seguiamo circa 220 famiglie, accompagnando la persona con disabilità e i suoi familiari nelle varie fasi della vita toccando aspetti importanti come l’autonomia abitativa, l’occupabilità e l’inserimento lavorativo, senza dimenticare l’importanza delle reazioni sociali ed affettive, gli hobby e gli interessi di ciascuna persona. Siamo profondamente convinti che la disabilità debba uscire dalla sfera ristretta di coloro che ne sono coinvolti e che possa trovare spazio nei luoghi della vita quotidiana. Grazie quindi ad Aspiag Service che ha reso possibile questa iniziativa e a tutte le persone che hanno aiutato a raccogliere questa cifra, è solo con il contributo di tutti che le persone con disabilità possono vivere sempre più una vita vera”.