Elezioni Veneto: i risultati definitivi. Fratelli d'Italia doppia la Lega

Elezioni Veneto, dopo il voto alle politiche del 25 settembre 2022, ecco i risultati definitivi quando mancano pochissimi seggi al termine dello scrutinio, come pubblicati sul sito del Ministero dell’Interno. L’affluenza si attesta al 70,17%, decisamente più alta della media nazionale che si ferma al 63,91%, e la seconda tra le regioni dopo l’Emilia-Romagna, al 71,97%.

Vittoria netta della coalizione di destra, in linea con il risultato nazionale, al cui interno si segnala il risultato di Fratelli d’Italia che per la prima volta nella regione non solo supera, ma addirittura “doppia” la Lega per numero di voti.

Elezioni in Veneto, il Senato

Con tutte le 4750 sezioni scrutinate, al Senato per la quota proporzionale la coalizione di destra si attesta al 56,17%. Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni ottiene il 32,57%, la Lega per Salvini premier il 14,59%, Forza Italia il 6,95%, Noi Moderati / Lupi – Toti – Brugnaro – Udc il 2,07%.

Al Senato il centrosinistra si ferma al 23,18%. Il Partito democratico è al 16,13%, l’Alleanza Verdi Sinistra al 3,48%, +Europa al 3,25%, Impegno civico Luigi Di Maio – Centro democratico allo 0,31%.

Il cosiddetto “Terzo polo”, la lista Azione – Italia viva – Calenda, conquista l’8,37% dei voti.

Il Movimento 5 stelle si attesta al 5,80%.

Sotto la soglia di sbarramento del 3% Italexit per l’Italia (2,46%), Vita (1,69%), Italia sovrana e popolare (1,06%), Unione popolare con De Magistris (0,93%) e Alternativa per l’Italia – No green pass (0,34%).

Nei collegi uninominali del Senato, in Veneto tutti i 5 eletti sono della coalizione di destra: Anna Maria Bernini (Padova), Mara Bizzotto (Vicenza), Luca De Carlo (Treviso), Raffaele Speranzon (Venezia) e Paolo Tosato (Verona).

Elezioni in Veneto, la Camera

Collegio Veneto 1

Alla Camera dei deputati, nel collegio Veneto 1 (Venezia, Treviso e Belluno), con 1886 sezioni scrutinate su 1887, al proporzionale vince la coalizione di destra con il 55,23% (FdI 32,07%, Lega 14,42%, Forza Italia 6,26%, Noi moderati 2,48%), il centrosinistra si ferma al 23,88% (Pd 16,81%, Avs 3,56%, +Europa 3,17%, Impegno civico 0,34%), Azione – Italia viva ottiene l’8,04%, il Movimento 5 stelle il 6,02%, Italexit il 2,46%, Vita l’1,80%, Italia sovrana popolare l’1,17%, Unione popolare l’1,01%, Alternativa per l’Italia lo 0,39%.

All’uninominale la destra elegge i deputati Giorgia Andreuzza (Chioggia), Ingrid Bisa (Belluno), Dimitri Coin (Castelfranco Veneto), Martina Semenzato (Venezia). Non ancora assegnato il quinto seggio.

Collegio Veneto 2

Al collegio Veneto 2 della Camera (Padova, Rovigo, Vicenza e Verona), con tutte le 2863 sezioni scrutinate, al proporzionale la destra ottiene il 56,91% (FdI 33,11%, Lega 14,61%, Forza Italia 7,42%, Noi moderati 1,77%), il centrosinistra ottiene il 22,50% (Pd 15,96%, Avs 3,18%, +Europa 3,01%, Impegno civico 0,35%), Azione – Italia viva totalizza l’8,59%, il Movimento 5 stelle il 5,70%, Italexit il 2,51%, Vita l’1,75%, Italia sovrana e popolare l’1,07%, Unione popolare lo 0,96%.

All’uninominale cappotto per la destra anche qui: eletti Massimo Bitonci (Selvazzano Dentro), Maria Cristina Caretta (Vicenza), Lorenzo Fontana (Verona), Elisabetta Gardini (Padova), Silvio Giovine (Bassano del Grappa), Ciro Maschio (Villafranca di Verona) e Alberto Stefani (Rovigo).

