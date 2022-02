Veneto ai vertici in Italia per la raccolta differenziata

Il Veneto è la regione che ricicla di più in Italia. A evidenziarlo è la relazione prodotta dall’Osservatorio Regionale dei Rifiuti di Arpav che trasmette, puntualmente, sia alla Regione che al Consiglio, un rapporto con i dati e gli indicatori di monitoraggio sui rifiuti (differenziati, indifferenziati o residui, urbani e speciali).

«Il nuovo rapporto – ha spiegato l’Assessore all’Ambiente della Regione del Veneto, Gianpaolo Bottacin – conferma, nel 2020, nonostante la presenza del COVID-19, l’andamento positivo degli anni precedenti che è alla base della proposta del Piano dei rifiuti del Veneto ponendo la nostra Regione al primo posto in Italia rispetto alle altre Regioni».

La raccolta differenziata, su base regionale, è oggi al 76,1% (+1,4 per cento rispetto all’anno precedente), rispetto ad un obiettivo nazionale del 65 per cento, con alcuni bacini che superano ampiamente anche l’obiettivo stabilito dalla bozza del nuovo Piano regionale: i due trevigiani (Sinistra e Destra Piave, nella loro totalità) e anche quello Bellunese, nonostante la particolarità del territorio, arrivando a punte superiori già oggi all’80 per cento. Solo il 4 per cento dei rifiuti, come segnala il rapporto, è finito in discarica e l’8 per cento in termovalorizzatore.

Emerge, sempre dal rapporto, un importante aumento del numero dei Comuni che attivano la raccolta domiciliare (più del 76 per cento) e che sempre più le amministrazioni comunali (oggi è il 43 per cento) puntano ad un pagamento commisurato alla propria produzione dei rifiuti-

Il documento dell’Osservatorio registra anche che in Veneto si è raggiunta una quantità di rifiuto residuo pro capite da avviare a smaltimento pari a 109 kg/abitante/anno (dal 2019 al 2020 si è registrato un calo dell’8,5 per cento).

«Un buon risultato – ha commentato Bottacin – se pensiamo che l’obiettivo del Piano vigente, raggiunto da 405 Comuni, si aggira ad uno smaltimento inferiore a 100 Kg/abitante/anno e che l’obiettivo del nuovo Piano in discussione è di arrivare a 80 Kg/abitante/annuo. È importante anche evidenziare come il costo medio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, per abitante, risulti in Veneto inferiore sia rispetto al servizio erogato nella Penisola che in altre Regioni del Nord: in Veneto il costo medio per residente equivale a 143 euro, mentre in Italia a 175 euro e nel Nord del Paese a 154 euro: un buonissimo risultato se si pensa che ben il 95 per cento della popolazione è servita opportunamente da almeno un centro di raccolta».