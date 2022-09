Barnext, all'Innovation Village c'è l'app che rende la pausa pranzo digitale

Una due giorni per esplorare le tendenze e le innovazioni che attraversano il mondo del bar e della piccola ristorazione. A Barnext, l’evento B2B in corso fino a martedì 27 settembre negli spazi di Padova Exhibition (il quartiere fieristico di Padova), vanno in scena startup e imprese che propongono soluzioni innovative per il settore e che si ritrovano all’interno dello spazio tematico dedicato, l’Innovation Village.

Tra loro Cibuspay, la startup avviata nel 2020 da due imprenditori altoatesini, Nick Preda e Davide Baio, che punta a rivoluzionare il buono pasto trasformando il tradizionale tagliando cartaceo in una “mensa diffusa” gestita interamente in digitale.

«L’idea è partita nel nostro ristorante di Bolzano per cercare di risolvere il classico problema delle file alla cassa di clienti che pagano con i buoni pasto» ha spiegato nel corso del talk di presentazione Nick Preda. «Siamo riusciti ad inventare un sistema di pagamento totalmente digitale, che elimina la burocrazia sia per l’azienda che per il ristoratore, ma anche il tempo di attesa alla cassa per i clienti».

Cibuspay è nata in Alto Adige e ad oggi è stata adottata da 50 aziende e 200 ristoratori, ma è pronta a mettere radici anche in Veneto e sta avviando una serie di collaborazioni con associazioni di categoria del territorio. E proprio il presidente di CNA Padova Luca Montagnin, come rappresentante delle piccole imprese artigiane, ha intervistato le startup in qualità di esperto, dicendosi positivamente colpito dalla «diversificazione delle competenze rappresentate dalle startup presenti a Barnext, che possono offrire ottime opportunità di crescita a tutte le piccole imprese del food».

Nel corso del talk all’Innovation Village erano presenti altre tre startup: Sciallami, un portale in grado di offrire al cliente la possibilità di ordinare da diversi ristoranti, Vertical, una startup food tech che ha creato un servizio per gestire a 360° più brand ristorativi in un’unica location, e Restworld, la piattaforma che favorisce l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore Ho.Re.Ca. Tutte le startup presenti al Barnext Innovation Village si sfideranno per il premio all’innovazione più disruptive, che sarà assegnato nel corso della finale in programma in fiera a Padova martedì 27 alle ore 13.30.