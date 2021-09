La base universale per cocktail analcolici vince l'Innovation Village Award di Barnext

Tra le nuove tendenze del mondo del bar si impongono sempre più prodotti salutari, naturali, biologici, ma anche alcol e sugar free, vegan e gluten free. Proprio su queste caratteristiche punta MeMento, il distillato analcolico dedicato alla preparazione di cocktail vincitore dell’Innovation Village Award, il premio alle startup e alle idee più innovative e promettenti nel settore food & beverage.

La premiazione del contest, che ha visto la partecipazione di nove startup, si è tenuta nel corso di Barnext Preview, l’evento speciale dedicato al mondo del bar che si è tenuto il 13 settembre in Fiera di Padova. Cuore innovativo della manifestazione era proprio l’Innovation Village, un villaggio aperto a startup, aziende, centri di ricerca e professionisti che hanno presentato le loro soluzioni disruptive in grado di tracciare il futuro del settore food & beverage e HoReCa, ma anche un’occasione di networking e di business tra realtà emergenti e player affermati.

Il vincitore è stato selezionato sulla base dei pitch e dei documenti presentati in fase di candidatura. La giuria tecnica era composta da Luca Veronesi, direttore generale di Padova Hall, Nicola Possagnolo, founder di Noonic, Francesco Cione, direttore operativo di AIBES, Fabio Cosmai, Cfo di GoTo e ReSi, Chiara Valenti di Obiettivo Bar, Lorenzo Zambonin di Appe Padova e Michele Angelo Verna di Accelerate Italy.

Delle nove startup partecipanti al contest quattro sono giunte alla fase finale: Appeaty, Barty, OpenBar e MeMento. Oltre al vincitore è stato assegnato anche il premio speciale del pubblico (che ha votato in modalità digitale nel corso della giornata), andato a OpenBar.

I quattro finalisti

MeMento, nata da un’idea di Eugenio Muraro e basata a Milano, è la startup che produce una selezione esclusiva di acque aromatiche distillate e miscelate, che con il loro aroma inconfondibile diventano una base versatile per la creazione di cocktail alcol e sugar free, ma anche vegani e senza glutine.

Appeaty è una piattaforma all-in-one che attraverso l’utilizzo di intelligenza artificiale permette al ristoratore di gestire l’intera comanda: se il cliente mangerà al tavolo attraverso Appeaty potrà ordinare ancora prima di arrivare al locale. Barty è l’innovativo sistema compatto di miscelazione automatizzata per la preparazione di cocktail di qualità professionale, che consente in pochi tap di preparare fino a 300 drink all’ora. Mentre Openbar è la piattaforma digitale per offrire da bere, un’app che regala all’utente registrato un free drink a settimana che viene consumato nei locali partner.

Barnext e i migliori bartender italiani

Al centro di Barnext Preview innovazione, startup e bar digitali, ma anche sfide spettacolo tra i migliori barmen. Ed è andato a Riccardo Andreozzi del Bar Code di Padova il premio di miglior bartender del Nordest. Andreozzi ha vinto la classifica finale del Concorso Regionale promosso da AIBES, Associazione Italiana Barmen e Sostenitori, una competizione a colpi di shaker, che ha visto in gara alcuni fra i migliori barmen del Veneto e Trentino Alto Adige. Al secondo posto si è classificato Luca Melinato del Cloakroom Cocktail Lab (Tv), mentre al terzo posto Enrico Chillon di Radici (Pd). Il vincitore del concorso conquisterà il diritto alla partecipazione alle finali nazionali di Riccione da cui uscirà il rappresentante italiano al Concorso mondiale IBA – International Bartenders Association.

Barnext Preview è il primo appuntamento dedicato al mondo del bar che Fiera di Padova, in collaborazione con AIBES (Associazione Italiana Barmen e Sostenitori) e Appe Padova (Associazione provinciale pubblici esercizi), ha deciso di lanciare già nel corso di quest’anno. Un appuntamento che anticipa la prima edizione del nuovo evento fieristico Barnext – Food Beverage & Future, in programma nel 2022, il salone che si candida ad essere punto di riferimento per il rilancio di un settore che nel solo Nordest fattura quasi 5 miliardi di euro.

Per tutte le informazioni su Barnext Preview: barnext.it