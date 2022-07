A&T, approda a Nord Est la fiera su automazione e tecnologia. Baban presidente del comitato scientifico

La Fiera A&T – Automation & Testing, tra le più importanti manifestazioni italiane, dedicate a innovazione, tecnologie, affidabilità e competenze 4.0, a partire dal 2023 avrà un doppio appuntamento. Oltre alla tradizionale location dell’Oval Lingotto di Torino, che nel nuovo anno ospiterà la tre giorni dal 22 al 24 febbraio, accogliendo più di 400 espositori provenienti da tutta Italia, per la prima volta sarà organizzata l’edizione Nord Est. Vicenza è la città scelta dagli organizzatori per questo primo appuntamento fieristico che nasce come risposta alle esigenze delle tante aziende di eccellenza localizzate tra Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, molte delle quali hanno potuto “toccare con mano” come espositori o visitatori il modello A&T di Torino. Una fiera il cui successo nasce dalla perfetta sinergia tra l’esposizione di tecnologie di ultima generazione legate all’Industria 4.0 e i contenuti messi a disposizione attraverso un programma formativo e informativo di altissima qualità: un evento che conduce il pubblico in un percorso dove l’innovazione diventa applicazione e l’esigenza si trasforma in opportunità concreta.

Per queste ragioni dal 25 al 27 ottobre 2023, presso il nuovo Padiglione 7 della Fiera di Vicenza – Italian Exhibition Group, si terrà A&T Nord Est: un evento dedicato alle imprese del Nord Est che ricalcherà il modello basato sull’esposizione di tecnologie industriali di ultima generazione centrate sui sei focus che caratterizzano A&T: smart manufacturing, testing e metrologia, logistica, additive manufacturing, controllo produzione, controllo di processo, unitamente a un programma di eventi e workshop che vedono coinvolti gli espositori, centrali per tradurre in pratica le esigenze delle imprese nel loro processo di trasformazione in ottica 4.0. A&T si avvarrà della collaborazione di Blum, società di consulenza specializzata nel comunicare l’innovazione con proiezione nazionale ma fortemente radicata in questi territori.

“L’idea di organizzare un secondo appuntamento fieristico nel Nord Est nasce da una profonda azione di ascolto che in questi anni come A&T abbiamo potenziato su tutti i territori italiani essendo la nostra una manifestazione nazionale a vocazione internazionale. C’è la forte richiesta nel Nord Est di una manifestazione B2B dedicata all’innovazione, alle tecnologie, all’affidabilità e alle competenze in ottica 4.0 e ci impegneremo per sviluppare un progetto di alto livello insieme alle istituzioni e al mondo industriale del territorio. Con tali presupposti abbiamo deciso di proporre questo nuovo appuntamento, scegliendo Vicenza come luogo ideale dal punto di vista geografico rispetto a Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Saranno tre giorni dedicati alle imprese che caratterizzano il tessuto industriale del Nord Est, alla scoperta delle tecnologie e delle soluzioni innovative raccontate in modi diversi attraverso esposizione, incontri business, workshop, eventi specialistici. Un doppio appuntamento fieristico, Torino e Vicenza, progettato per supportare le imprese dei territori nell’individuare concretamente nuovi modelli aziendali, produttivi e distributivi, che consentano di aumentare la propria competitività sui mercati globali grazie alle giuste scelte e tecnologie innovative. Trasformare l’ideale in fattibile, questo è la nostra sfida!” ha dichiarato Luciano Malgaroli, Ceo della Fiera A&T.