Chioggia, al via la sperimentazione per la bonifica dell'ex discarica Val di Rio

Ex discarica di Val da Rio, parte la prova di bonifica. Verrà sperimentata una metodologia operativa per la rimozione e bonifica dell’amianto. La ex discarica si estende per 60 mila metri quadri e contiene quasi 400 mila metri cubi di rifiuti. Dalle analisi del materiale presente è risultata un’importante presenza di amianto.

L’area ha un’importante valenza strategica per Chioggia e lo sviluppo della sua zona portuale. Con la riqualificazione del sito si cercherà di sviluppare l’ambiente economico sia portuale che croceristico, rendendo la città una meta più frequentata.

L’intervento di decontaminazione e smaltimento dei rifiuti si svolge nell’ambito di un Accordo di Programma Quadro, sottoscritto dalla Regione Veneto e dal Ministero dell’ambiente. Il progetto prevede un budget di 35 milioni di euro per la sola bonifica dell’ex-discarica.

«Ringrazio tutti gli attori di questa partita, in particolare il Commissario Unico, Generale Vadalà, il sindaco di Chioggia Mauro Armelao, l’Autorità portuale, l’ARPAV e le altre strutture regionali per il solerte lavoro», ha detto l’assessore regionale Roberto Marcato. «Questa fase di sperimentazione rappresenta un passaggio cruciale verso il recupero e la riqualificazione di un’area molto importante per Chioggia, siamo convinti che la transizione ambientale non esiste senza una sostenibilità economica».