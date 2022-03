Padova, al via il cantiere per la nuova Pediatria

«Nel giro di qualche giorno inizieranno i lavori per la nuova Pediatria di Padova: un’opera strategica per la sanità del Veneto, ma soprattutto di grandissimo impatto per elevare ulteriormente gli standard di cura e assistenza per le migliaia di bambini e le famiglie che si rivolgono alla sanità dell’Azienda Ospedale-Università di Padova, consapevoli di poter contare su un patrimonio straordinario di competenza medica e capacità di cura».

Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, annuncia la fine dell’iter burocratico-amministrativo per la realizzazione della nuova Pediatria di Padova, che vedrà l’ultimo passaggio formale martedì prossimo la firma del contratto con il gruppo vincitore della procedura di appalto, formato dalla Setten Genesio, come mandataria, ed il consorzio Arco e la ditta Malvestio, come mandanti. Dopo la firma, giovedì prossimo, è fissata la consegna dei lavori, che prelude l’avvio del cantiere.

Il 1 febbraio 2022 con una delibera del Direttore Generale dell’Azienda Ospedale-Università di Padova era stata approvata l’aggiudicazione definitiva dell’appalto al primo classificato, dopo le verifiche richieste dalla normativa. Sono quindi passati senza ricorsi i termini previsti dalla normativa per permettere l’eventuale impugnativa degli atti relativi alle procedure di affidamento; risulta quindi esecutiva l’assegnazione dell’opera al gruppo vincitore che può quindi andare alla firma del contratto con l’ospedale di Padova.

«Gli investimenti necessari per la realizzazione della Nuova Pediatria padovana superano i 61 milioni di euro, dei quali 38 milioni per i lavori e oltre 13 milioni per attrezzature e arredi – sottolinea il Presidente Zaia -. La Nuova Pediatria sarà un edificio moderno e architettonicamente rilevante. Il progetto costituisce la prima fase della realizzazione del nuovo Ospedale di Padova su due sedi, Giustinianeo e Padova Est: una sfida ormai davvero nel vivo, che proietterà ancor più la sanità del Veneto nel panorama dell’eccellenza medico-scientifica europea ed internazionale».

L’edificio della Nuova Pediatria di Padova si articolerà su 8 piani, per oltre 20mila mq di superficie, con una capacità di 168 posti letto. Il primo step del cantiere, della durata di 140 giorni, prevede i lavori di scavo e fondazione, cui seguirà un periodo di 760 giorni previsti di vera e propria costruzione.

«Ringrazio tutti coloro che hanno finora dedicato energia, passione, competenza per permettere di arrivare a questo risultato – dichiara il Direttore Generale dell’Azienda Ospedale-Università di Padova, Giuseppe Dal Ben – il risultato è un progetto eccellente, che una volta realizzato porterà risposte davvero importanti alle esigenze dei bambini ricoverati e dei loro cari. La Regione del Veneto ha voluto con forza questo progetto che negli anni a venire, una volta ultimato, diventerà un asset strategico per la cura medica e la ricerca scientifica a cui questo territorio è fortemente vocato».