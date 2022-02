Addio a Nicola Amenduni, patron delle Acciaierie Valbruna. Aveva 103 anni

Avrebbe compiuto 104 anni il prossimo 4 aprile Nicola Amenduni. Lo storico patron delle Acciaierie Valbruna si è spento, lasciando un ricordo indelebile nella storia dell’industria veneta: pugliese di nascita, già titolare a Bari di un’impresa, la Amenduni Nicola Spa, specializzata nella produzione di macchinari per trattare olio e vino, si era trasferito in Veneto nel 1957 dopo aver sposato Mariuccia, la figlia del fondatore delle Acciaierie vicentine Ernesto Gresele.

Da quel momento in poi, la «Ferriera Valbruna», come si chiamava al tempo, non smette più di crescere: oggi il gruppo Amenduni conta 2500 dipendenti e 42 filiali sparse in tutto il mondo e conta una gamma di oltre 700 acciai diversi in produzione, qualità che la rende una delle più grosse ed importanti realtà a livello mondiale nel settore. Il gruppo è tuttora interamente gestito dalla famiglia Amenduni, nelle figure dei figli di Nicola: Michele, Ernesto, Massimo, Maurizio ed Antonella hanno sempre potuto contare sull’appoggio del padre che li ha affiancati fino alla fine in ogni decisione, nonostante la veneranda età.

Foto: Nicola Amenduni nel 2017 all’inaugurazione di un reparto dell’ospedale di Vicenza (Fonte)