Ideal Standard, accordo al Mise per salvare lo stabilimento di Tirchiana

Ideal Standard: al Ministero dello sviluppo economico è stato raggiunto un accordo per avviare un percorso di reindustrializzazione dello stabilimento di Borgo Valbelluna (Belluno), con l’obiettivo di individuare nuovi investitori interessati a salvaguardare questo storico sito produttivo e i suoi lavoratori. A sottoscrivere l’accordo Ideal Standard, Regione Veneto e sindacati. La Struttura per le crisi d’impresa coordinata da Luca Annibaletti monitorerà l’attuazione del percorso di reindustrializzazione, che sarà sostenuto attraverso tutti gli strumenti messi a disposizione dal Ministero. «Sono soddisfatto per la sottoscrizione dell’accordo – dichiara il ministro Giancarlo Giorgetti – Quando si lavora con scrupolo e serietà, i risultati arrivano per il bene dei lavoratori e delle imprese».

L’accordo

Ecco le principali decisioni prese, messe nere su bianco, per costruire il futuro dei lavoratori e dell’azienda di Tirchiana. Ci sono 15 milioni di dote finanziaria per il sito produttivo di Ideal Standard, mentre la gestione del marchio e commesse al futuro acquirente. Prezzo di vendita? Un euro per tutto il sito di Tirchiana. Garantita anche la continuità produttiva fino alla fine del prossimo mese di febbraio, mentre poi scatterà la cassa integrazione per 12 mesi.

“Accolgo la buona notizia a braccia aperte. E’ una buona, anzi buonissima notizia quella che sancisce l’accordo tra le parti sociali per reindustrializzare il sito produttivo di Ideal Standard e la conseguente nomina di un Advisor. E’ un segnale forte e chiaro in un momento di difficoltà dell’azienda bellunese e il mio pensiero va immediatamente ai quasi 500 lavoratori dello stabilimento che rischiava la chiusura. Ancora una volta c’è stata la volontà di essere della partita come Regione del Veneto; abbiamo voluto crederci perché quando si fa squadra i risultati si ottengono”. E’ lo stesso Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, a esprimere la sua soddisfazione per il risultato raggiunto per lo stabilimento di Trichiana, nel bellunese, dopo aver preso lui stesso posizione giorni fa in quanto preoccupato per le sorti dei lavoratori e delle loro famiglie.

“La buona notizia, però – ha continuato il Presidente, non ci fa adagiare sugli allori. Bene festeggiare per Ideal Standard, ma senza dimenticare l’altro nostro obiettivo che è quello di trovare una via d’uscita anche per gli oltre 300 lavoratori di ACC, che rimangono ancora un pensiero fisso per tutti noi”.