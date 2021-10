Ryanair e Wizzair puntano sull'aeroporto Marco Polo: 32 nuove rotte dal 2022

Ryanair ha annunciato la sua nuova base italiana a Venezia Marco Polo con tre nuovi Boeing 737 8-200 “Gamechanger”, che rappresentano un investimento di 300 milioni di dollari insieme all’introduzione di 18 nuove rotte (24 in totale). L’operazione creerà 100 nuovi posti di lavoro diretti, facendo arrivare il numero di collegamenti settimanali a 160.

Tra le nuove destinazioni ci sono Comiso, Crotone, Lisbona, Madrid, Marsiglia, Stoccolma, Vienna, Danzica, Cork, Helsinki, Santander, Odessa, Tolosa, Katowice, Minorca, Norimberga, Cagliari, Trapani.

In Veneto Ryanair ha già aperto quest’anno una base – con due aeromobili – a Treviso (con 48 rotte) e opera presso l’aeroporto di Verona, dove ha annunciato due nuove rotte per Porto e Palma dall’estate 2022. Salgono così a 86 le rotte dall’estate 2022 a Venezia Marco Polo, Treviso e Verona.

Anche Wizz Air ha annunciato l’apertura della sua settima base italiana, all’aeroporto Marco Polo di Venezia. Con 2 aeromobili Airbus A321neo in uno dei mercati aerei più importanti d’Italia, e con il lancio di 4 nuovi servizi nazionali e 12 destinazioni internazionali verso 9 paesi, Wizz Air continua a far crescere la sua offerta italiana per fornire ai passeggeri un’ampia varietà di destinazioni.

Wizz Air ha iniziato a operare in Italia nel 2004, e da allora ha trasportato oltre 40 milioni di passeggeri da e per l’Italia sulle sue oltre 200 rotte. Wizz Air è impegnata a continuare a sviluppare il suo network e a rendere i viaggi accessibili a un numero sempre maggiore di persone.

L’apertura di questa nuova base a Venezia creerà oltre 70 nuovi posti di lavoro diretti con la compagnia aerea e oltre 800 posti di lavoro stimati nell’indotto. I 2 Airbus A321neo supporteranno le operazioni di 16 rotte verso Cagliari, Napoli, Lamezia Terme, Lampedusa, Casablanca, Reykjavik, Mykonos, Santorini, Fuerteventura, Tenerife, Palma di Maiorca, Tallinn, Londra Luton, Tel Aviv, Praga, Sharm el Sheikh. L’ampio network di Wizz Air su Venezia sosterrà il turismo locale, porterà più capitale alla regione e collegherà Venezia con 3 nuove ed eccitanti destinazioni, attualmente non servite, come Reykjavik, Tallinn e Fuerteventura. Wizz Air opera già 10 servizi dall’aeroporto Marco Polo di Venezia verso Catania, Tirana, Chisinau, Skopje, Bucarest, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, San Pietroburgo e Kyiv Zhulyany.