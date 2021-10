Irrigazione smart e recupero dei materiali sanitari: la sostenibilità vince al C-Lab Veneto 2021

Un macchinario per agevolare il recupero dei materiali in vetro farmaceutico direttamente in corsia. Ad aggiudicarsi il primo premio del C-Lab 2021 dell’Università di Padova è stato il progetto EarthCare, patrocinato nientemeno che dal gruppo Stevanato.

Contamination Lab Veneto ha lo scopo di offrire a studenti e studentesse, persone laureate, che frequentano o hanno conseguito un dottorato di ricerca, una opportunità formativa su tematiche imprenditoriali dalle connotazioni totalmente innovative.

C-Lab è uno spazio di co-working di studenti e laureati con imprese e associazioni per la realizzazione di servizi e prodotti innovativi finalizzati a far emergere le abilità dei giovani. Un progetto a cui l’Università di Padova crede fortemente, offrendo a propri studenti e laureati l’opportunità di accrescere competenze organizzative, gestionali e relazionali, sempre più richieste dal mercato del lavoro. Ideatore e responsabile scientifico ne è il Prorettore all’innovazione e ai rapporti con le imprese, Fabrizio Dughiero, che promuove con forza la necessità di affiancare una didattica innovativa alla didattica tradizionale, creando un ponte tra università e territorio.

Nel 2021 hanno partecipato 80 tra studenti e laureati a fronte di 229 candidature. Si sono formati 12 team interdisciplinari che hanno sviluppato altrettanti progetti innovativi rispondenti ad esigenze specifiche di aziende o del territorio o come sviluppo di una propria idea imprenditoriale.

Grazie al coinvolgimento e al supporto di UniSMART, la Fondazione dell’Università di Padova, l’edizione di quest’anno ha visto la partecipazione di ben 11, tra aziende ed enti del territorio, provenienti da mercati e ambiti di business molto diversi tra loro: startup, PMI e grandi aziende, passando per banche ed enti pubblici. Oltre ai partner che hanno affiancato i quattro team vincitori, il C-Lab Veneto ha visto la partecipazione di: Cantine Maschio, Confartigianato Vicenza, H2C SpA, Irinox SpA, l’Associazione del patrimonio UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, SmallPay e TeLoRaccomando.it, Vineyard On-Line Srl.

Partner molto diversi tra loro, ma con un obiettivo comune: raccogliere idee fresche e innovative su progetti di forte interesse ed impatto imprenditoriale e applicativo, strizzando un occhio alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

«Stevanato Group è una azienda che fonda le sue radici nella scienza e tecnologia, ritenendo che fare innovazione sia strategico per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Ringraziamo il team Team EarthCARE di C-Lab – dice Paolo Patri, Chief Technology Officer di Stevanato Group il cui team si è classificato al 1° posto – che ha affrontato un tema di sostenibilità e di innovazione tecnologica complesso, articolandolo con successo nei suoi elementi tecnici, giuridici e di business, con l’obiettivo sfidante di ridurre l’impatto ambientale nel fine vita dei sistemi di contenimento e somministrazione dei farmaci, lungo tutta la catena del valore. Siamo orgogliosi e ci complimentiamo con il team poiché ha dimostrato competenza, grande passione, dedizione e professionalità».

«L’irrigazione agricola utilizza circa il 70% delle risorse idriche mondiali – sottolinea Carlo Piana, direttore generale di Crédit Agricole FriulAdria, azienda che ha affiancato il team 2° classificato -. Il cambiamento climatico rende urgente un utilizzo più razionale, efficiente e sostenibile dell’acqua in agricoltura. Siamo al fianco degli studenti dell’Università di Padova che si stanno impegnando con noi nell’affrontare questa sfida. Congratulazioni!».

I vincitori

Lunedì 11 ottobre all’Auditorium del Centro Culturale Altinate San Gaetano, nell’ambito della manifestazione Galileo Festival, sono stati premiati i vincitori nelle diverse categorie.

1° classificato

Premio 8.000 euro

Nome Progetto: “EarthCARE: recupero e riutilizzo di siringhe in vetro farmaceutico”

Team composto da: Giori Marina – Moretto Beatrice – Zuccon Giacomo – Guir Nadir Vincenzo – Sassack Essome Patrick – El aafyouny Reda.

Azienda associata al team: Stevanato Group

Oggetto del progetto: ideazione e la realizzazione di un prototipo di macchinario creato per permettere – direttamente nelle corsie degli ospedali – l’assimilazione a livello normativo delle siringhe ai rifiuti urbani differenziati

2° classificato

Premio 4.000 euro

Nome Progetto: “IrriBANC”

Team composto da: Awerkin Vargas Almendra Alexandra – Bisortole Daria – Cipriani Giulio – Feltrin Alessandro – Lunardon Davide – Sordi Matteo – Zambelli Stefano

Azienda associata al team: Crédit Agricole FriulAdria

Oggetto del progetto: progettazione di un metodo qualitativo basato su un’elaborazione multidimensionale di fattori agronomici, economici, giuridici, sociali e territoriali, in grado di fornire un consiglio sulla tecnologia irrigua più adatta alle esigenze dell’agricoltore e del territorio.

3° classificato (ex aequo)

Premio 1.000 euro

Nome Progetto: “CONNECT”

Team composto da: Aliucci Sabina – Giacomin Lodovica – Masucci Sara – Brogi Giulio – Calandro Marco – Ghiani Andrea – Sampieri Alessandro.

Ente associato al team: Comune di Padova.

Oggetto del progetto: realizzazione del prototipo di una piattaforma digitale a supporto delle politiche giovanili del comune pensata per una organizzazione, comunicazione e valutazione più efficaci dei progetti extra-scolastici dedicati ai giovani del territorio.

3° classificato (ex aequo)

Premio 1.000 euro

Nome Progetto: “Indice di Parigi”

Team composto da: Battistin Maria – Messori Veronica – Negroni Martina – Veliu Medina – Costa Paolo – Pisani Luca – Seganfreddo Francesco

Azienda associata al team: OVS SpA

Oggetto del progetto: realizzazione di un indice capace di comunicare a tutti gli stakeholders l’impatto ambientale dei prodotti OVS evitando operazioni di greenwashing.

Entro ottobre 2021 si aprirà la call per partecipare alla 5^ edizione del C-Lab Veneto, con avvio a partire da marzo 2022.