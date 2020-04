Cassa integrazione Veneto, la carica dei 113mila

Sono 34.928 le domande di cassa integrazione Veneto, a valere su 113.868 lavoratori (dati aggiornati a ieri 27 aprile). Ad oggi l’amministrazione regionale ha già autorizzato 26.300 domande e ne ha già trasmesse ad INPS 22.300 e le restanti saranno inviate telematicamente entro la giornata di martedì 28 aprile.. Entro giovedì 30 aprile saranno concluse tutte le operazioni istruttorie con l’emanazione dei decreti di autorizzazione e la trasmissione all’INPS. A fornire i dati aggiornati sulla richiesta di accesso alla cassa integrazione in deroga da parte delle aziende in Veneto è l’assessore regionale al lavoro, Elena Donazzan. «Mai numeri così alti in Veneto», sottolinea l’assessore, che evidenzia il lavoro svolto dalle strutture regionali in stretto raccordo con la Direzione regionale Inps e riepiloga procedure di autorizzazione e gli strumenti attivati dalla regione per anticipare gli importi ai lavoratori.

Le strutture regionali stanno, infatti, operando in stretto raccordo con la Direzione regionale INPS, che ha già messo in istruttoria tutte le autorizzazioni regionali inviate telematicamente alla data di ieri, cioè 19.910, e di queste ne ha già validate 12.341. «La Regione del Veneto, in termini di istanze di CIG in deroga istruite, autorizzate e inviate all’INPS – dichiara Donazzan – è tra le prime in Italia, come risulta dai dati forniti dallo stesso Istituto di previdenza sociale».

Cassa integrazione Veneto, la procedura di autorizzazione

Le fonti della procedura di concessione della CIG in deroga sono le norme emanate dal Governo nella fase di emergenza, in particolare il DL n. 18/2020 e gli Accordi sottoscritti tra la Regione e le parti sociali. Le norme di dettaglio sono contenute in apposite Linee guida. I datori di lavoro destinatari della cassa integrazione Veneto in deroga possono fare domanda di integrazione salariale per i loro dipendenti dal 28 marzo 2020, data di aperture della apposita funzione nel portale CO Veneto. Una volta inserita e protocollata la domanda sul portale regionale, la Regione procede all’istruttoria. Le domande vengono autorizzate con decreto del Direttore della Direzione Lavoro. Successivamente le autorizzazioni sono trasmesse all’INPS in via telematica con un riscontro di esito la giornata successiva. L’INPS verifica ciascuna domanda e, una volta validata l’autorizzazione regionale, chiede al datore di lavoro di trasmettere telematicamente il modello SR41, con il dettaglio delle ore da pagare a ciascun lavoratore. L’ultimo passaggio è il pagamento diretto dell’integrazione salariale al lavoratore.

TUTTE LE NEWS SULLA SCUOLA E SULLA SUA RIAPERTURA

Il percorso di concertazione con le parti sociali in Veneto

La Regione, subito dopo la dichiarazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha attivato le parti sociali del Veneto.

27 febbraio 2020: la Commissione regionale di concertazione tra le parti sociali (CRCPS) ha approvato un ordine del giorno, trasmesso dall’Assessore Donazzan al Ministro del lavoro, nel quale viene chiesto di attivare lo strumento della CIGD.

10 marzo 2020: dopo l’emanazione del DL n. 9/2020, la CRCPS ha dato parere favorevole all'”Accordo quadro per la Cassa integrazione in deroga (artt. 15 e 17 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9) e per la concessione dell’Indennità di lavoro autonomo (art. 16 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9) – anno 2020″, sottoscritto dalla Regione e dalle parti sociali.

20 marzo 2020: dopo l’emanazione del Dl n. 18/2020, la CRCPS ha dato parere favorevole all’ “Accordo Quadro per la Cassa integrazione in deroga (artt. 15 e 17 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 – art. 22 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) e per la concessione dell’Indennità di lavoro autonomo (art. 16 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9) – anno 2020”, sottoscritto dalla Regione e dalle parti sociali.

26 marzo 2020: la CRCPS ha dato parere favorevole alle “Linee guida per l’applicazione della cassa integrazione in deroga del Veneto e dell’indennità lavoratori autonomi del Comune di Vò Euganeo 2020”, approvate con decreto del Direttore della Direzione lavoro n. 223 del 27 marzo.

7 aprile 2020: la Giunta regionale, con la deliberazione n. 437, ha approvato le “Linee guida per l’applicazione della cassa integrazione in deroga del Veneto e dell’indennità lavoratori autonomi del Comune di Vò Euganeo 2020” e dato indicazioni per l’autorizzazione delle domande di Cassa integrazione in deroga, al fine di rendere più veloce la procedura.

COME OTTENERE IL BONUS BABY SITTER

Cassa integrazione Veneto, l’anticipazione bancaria

Il 30 marzo 2020 è stata sottoscritta la Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del dl n. 18/2020, tra il Ministro del Lavoro, le parti sociali e l’ABI. In Veneto rimane operativa la convenzione sottoscritta il 28 aprile 2015 dalla Regione e alcuni istituti bancari per l’anticipazione dei trattamenti di CIG straordinaria e CIG in deroga. La Regione sostiene le spese ed interessi a carico del lavoratore per attivare l’anticipazione. Per facilitare l’accesso alle anticipazioni bancarie è stato istituito un Fondo di garanzia regionale. La Regione ha concordato con le banche aderenti l’introduzione di modalità semplificate per la presentazione delle domande da parte dei lavoratori (tramite mail o pec, con allegati in pdf) alla luce delle restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica.