World Tourism Event 2021, a Padova l'expo dei siti Unesco

Per la quarta volta il World Tourism Event 2021, Salone Mondiale delle Città e Siti Unesco, sbarca nella Città del Santo e il Veneto per tre giorni diventa capitale mondiale del Patrimonio Unesco. Oltre 60 buyers provenienti da tutta Europa e dagli USA, ma anche dalle altre regioni d’Italia si sono dati appuntamento a Padova per condividere questo evento dedicato alla promozione dei siti Patrimonio dell’Umanità. La kermesse si volge tra giovedì e sabato nell’importante cornice di Palazzo della Ragione, da poco entrata, assieme al ciclo di Padova Urbs Picta, nella World Heritage List dell’Unesco.

«Di siti patrimoni Unesco il Veneto ne conta già nove, numero che la pone nella lista delle regioni italiane con il maggior numero di siti, testimonianza di un territorio eccezionale con un capitale artistico, culturale e ambientale unico al Mondo», ha sottolineato l’assessore regionale al turismo, Federico Caner. «Seguendo la lezione di Robert Prud’homme sappiamo, infatti, che a rendere il riconoscimento un volano turistico non concorre solo l’aggiudicazione del titolo, ma anche e soprattutto l’impegno che tutti gli enti e i soggetti interessati devono profondere per promuoverlo. Un lavoro che la Regione del Veneto porta avanti da anni, soprattutto da quando, nel 2019, ha dato avvio al coordinamento regionale per i temi Unesco. I numeri degli arrivi e delle presenze turistiche ci dicono che oggi i siti Unesco, grazie anche alla loro specificità, sono tra gli attrattori artefici della ripresa turistico-economica del Veneto. Numeri importanti che contribuiscono ad affermare il Veneto regione più visitata d’Italia, con un’industria che si riconferma anche prima voce del bilancio regionale».