Qs World Ranking, balzo avanti dell'Università di Padova. Staccate Verona e Ca'Foscari

Momento d’oro per l’Università di Padova: nel QS World Ranking, classifica che mette insieme i migliori mille atenei del mondo, sale al 216esimo posto, staccando a livello veneto Ca’Foscari (che si piazza nella fascia 751-800) e Verona (fra 801-1000, per le posizioni di rincalzo il QS World Ranking usa delle macro fasce). Lo Iuav non rientra nei primi mille atenei. Padova cresce: era 234esima lo scorso anno, ma solo nel 2017 era al 338 posto. Al quarto posto a livello nazionale: dopo Politecnico di Milano, Università di Bologna e La Sapienza di Roma. Una notizia che arriva poco dopo la decisione di mettere sul piatto 13 milioni di euro per sconti agli studenti e alle loro famiglie, colpite dalle difficoltà economiche del Coronavirus.

Università di Padova, la soddisfazione del rettore

Cliccando il link trovate il dettaglio: si va dal contributo affitto allo sconto sul trasporto. E per tutti internet gratis. Felice del risultato raggiunto il rettore dell’Università di Padova, Rosario Rizzuto. «Una crescita continua, che certifica il prestigio dell’Università di Padova, anche a livello internazionale – afferma Rosario Rizzuto, Rettore dell’Università di Padova –. Nel QS World Ranking l’ateneo patavino, infatti, sale al 216 posto, confermando così il recupero di posizioni degli ultimi anni, ben 122 se confrontate con il 338 posto del 2017. Fa molto piacere notare il risultato relativo alla reputazione accademica, dove siamo a ridosso dei migliori cento atenei mondiali. Uno stimolo per continuare a lavorare con passione ed efficacia, un riconoscimento ulteriore per l’eccellente attività di tutta la comunità accademica».

Con quella appena pubblicata, sono quattro le edizioni consecutive del ranking in cui l’Ateneo Patavino migliora il proprio posizionamento, entrando per la prima volta tra il top 20% degli atenei in classifica. L’agenzia QS elabora il proprio ranking, in cui rientrano le migliori 1.000 tra le oltre 18.000 università nel mondo, sulla base di 6 macro-indicatori: