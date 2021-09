Stefanel, cambio look per la ripartenza e 30 nuovi store in arrivo

Nasce la nuova Stefanel, acquisita da OVS nel marzo 2021. Un’identità contemporanea e una narrazione aggiornata che mira a rileggere l’heritage del brand. Un’attitudine attuale, urbana, consapevole del proprio passato ma proiettata al presente e al futuro.

“Stefanel è un marchio di grande valore, conosciuto e apprezzato in Italia e all’estero – dice Stefano Beraldo, Amministratore Delegato di OVS – Vogliamo recuperare il suo heritage proiettandolo verso il futuro. Un punto di incontro tra valori storici del marchio, attualità e spirito metropolitano.”

Da un lato quindi la tradizione e dall’altro lo spirito eclettico che caratterizza la donna di oggi. Sono queste le caratteristiche della nuova Stefanel – brand nato in Veneto, ma con un respiro internazionale – che punta sulla qualità senza tempo, sull’accurata ricerca dei materiali e sull’attenzione al dettaglio. Una combinazione di stile e di ricerca di versatilità per collezioni rivolte ad una donna contemporanea, dotata di personalità che non necessita di essere etichettata per esprimerla. Linee pulite e semplici per un’eleganza “effortless”, pensate per essere indossate e interpretate in ogni momento della giornata. Una palette di colori che include toni caldi e neutri affiancati a tocchi di colore più accesi.

Stefanel si rivolge a donne diverse, ognuna con le proprie caratteristiche e la propria individualità: concetto espresso nella nuova campagna pubblicitaria che attraverso donne di differenti età, etnie, personalità racconta l’universo femminile contemporaneo. La sintesi della rinnovata attitudine del brand si concretizza nel logo, rivisitato con il rosso e il nero a contrasto, che traducono visivamente l’energia e la dinamicità del marchio.

L’identità contemporanea e l’eclettismo del brand si riflettono anche nelle soluzioni cromatiche scelte per i negozi: alcuni in total Indian pink con l’inserimento di elementi rossi e neri che rimandano al logo, altri in una palette di toni neutri. Tutti realizzati in materiali naturali e sostenibili e caratterizzati da una sofisticata essenzialità.

Oltre ai 30 negozi già esistenti, Stefanel estenderà la sua presenza sul territorio italiano con l’apertura di ulteriori 30 nuovi store, in altrettante città. A questi si aggiungono i 21 presenti all’estero.