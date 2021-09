«Barnext Preview», in Fiera a Padova le nuove tendenze del Food & Beverage

Una giornata interamente dedicata al mondo del bar, con un denso programma di appuntamenti che “mixano” in modo nuovo formazione, informazione e spettacolo per esplorare le innovazioni che percorrono il settore e conoscere le nuove tendenze: dalle migliori startup al digital contest, fino alle sfide-spettacolo tra i migliori bartender italiani.

Tutto questo è Barnext Preview, evento B2B (accesso riservato ai professionisti, con obbligo di Green Pass) in programma lunedì 13 settembre dalle 9.00 alle 19.00 in Fiera di Padova e organizzato in collaborazione con AIBES (Associazione Italiana Barmen e Sostenitori) e Appe Padova (Associazione provinciale pubblici esercizi). Un appuntamento che rappresenta un’anteprima del nuovo evento fieristico Barnext – Food Beverage & Future, in programma nel 2022, il salone che si candida ad essere punto di riferimento per il rilancio di un settore che nel solo Nordest fattura quasi 5 miliardi di euro.

«Questo primo evento è un’anticipazione di quello che avverrà in Fiera di Padova nel 2022 con Barnext» commenta Luca Veronesi, direttore generale di Padova Hall. «Sarà un’anteprima ricca di contenuti e di spettacolo, ma soprattutto incentrata sulle nuove tendenze del mondo bar e su tutte le innovazioni che percorrono il settore food & beverage e più in generale l’HoReCa. Gli operatori provenienti da tutto il Nordest avranno finalmente un’occasione per incontrarsi e confrontarsi di persona, in piena sicurezza, e per trarre spunti che potranno dare nuovo slancio al loro business».

Sono tre gli ingredienti principali di Barnext Preview. Innanzitutto la formazione, con le nuove tecniche di preparazione in ambito food, mixology e coffee, e le idee e le soluzioni per efficientare la gestione del locale. Quindi la competizione che ha un doppio appuntamento: con AIBES, la più importante associazione italiana del settore, i migliori bartender italiani si sfideranno in spettacolari gare a tema di mixology; e poi con un digital contest che premierà i bar più social e digitali del Nordest. Infine l’innovazione, perché al suo interno trova spazio una vetrina interattiva dedicata alle startup e alle soluzioni più innovative per il mondo del bar rappresentate all’Innovation Village. Non solo, fra le sperimentazioni lanciate a Barnext si aggiunge anche Wine Next, area dedicata all’incontro diretto fra i produttori del vino – con 75 marchi rappresentati – e gli operatori del settore della ristorazione di alta gamma: un’area dedicata ad un target ristretto ma estremamente mirato, con accesso su invito e riservato a un numero limitato di operatori.

Barnext Preview: il programma

La giornata prende avvio alle ore 9.00 in Sala Convegni con l’inaugurazione ufficiale e una Tavola Rotonda in cui si discuterà del futuro del settore. Con la presenza di Luca Veronesi, direttore generale Padova Hall, Matteo Toniolo, vice-presidente Appe Padova, Roberto Pellegrini, fiduciario AIBES Veneto e Trentino Alto Adige, Francesco Boccardo e Chiara Valenti, co-founder di Obiettivo Bar, Melody Biasiotto di Vescovi Caffè e Gianmaria D’Alessio, responsabile commerciale D’Alessio Food. Andrea Nava (GRS Ricerca & Strategia) presenterà i dati della quarta rilevazione di Barnext Market Outlook, l’Osservatorio periodico nato per raccogliere, analizzare e condividere le opinioni e il ‘sentiment’ di chi opera nel settore Food & Beverage, ma anche per tracciare le nuove tendenze in atto.

Alle ore 10.00 e alle 14.30 sul palco principale una competizione a colpi di shaker, che vedrà in gara alcuni fra i migliori Barmen del Veneto e Trentino-Alto Adige: Barnext Preview ospiterà infatti il Concorso Regionale promosso da AIBES, Associazione Italiana Barmen e Sostenitori. Il vincitore del concorso conquisterà il diritto alla partecipazione alle finali nazionali di Riccione da cui uscirà il rappresentante italiano al Concorso mondiale IBA – International Bartenders Association.

Alle ore 10.30, in Sala Convegni, la presentazione del progetto #sicurezzaVera, nato a seguito della firma di un protocollo tra la Fipe-Confcommercio, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, il Gruppo Donne Imprenditrici della Federazione e la Polizia di Stato. Il progetto ha l’obiettivo di far diventare i pubblici esercizi presìdi di sicurezza a difesa delle donne e promotori della cultura di genere. Alla presentazione saranno presenti il Prefetto di Padova Raffaele Grassi e il Questore Isabella Fusiello.

Alle 14.00 in Sala Convegni le premiazioni del Barnext Digital Contest. Saranno premiati i bar più autorevoli del Nordest dal punto di vista digitale con una classifica dei 200 bar più autorevoli: chi, nonostante il lungo periodo di difficoltà è rimasto in contatto con la propria community, chi ha organizzato il delivery, chi ha provato a cambiare modello di business. Alle 14.30 per tutti gli operatori si terrà la Masterclass in Digital Communication dal titolo “Be Social! Come aumentare digitalmente l’esperienza del tuo cliente e fare business”, a cura di Nicola Possagnolo, co-founder di Noonic.

Aree formazione: food, mixology, coffee

La prima area è quella dedicata al food, curata da D’Alessio Food. Alle 10:00 e alle 15:00 due appuntamenti sulla creatività a colazione con Tre Marie e Fruttiamo. Alle 11:00 e alle 16:00 una sessione sull’”innovazione in cucina” esplora temi come vasocottura, poke, oliocottura e aperitivi, in collaborazione con Orogel. Alle 12:20 e alle 17:20 spazio ai dessert rivisitati in chiave moderna, in partnership con Bindi.

Nello spazio mixology AIBES mette in campo alcuni dei suoi esponenti più accreditati per raccontare peculiarità, aneddoti ed esperienze su tre dei temi più caldi nel mondo della miscelazione contemporanea: alle 11.00 Comfort Dry Martini, alle 14.00 Comfort Grappa e infine alle 17.00 Comfort Gin & Tonic. Nello spazio coffee, in collaborazione con Vescovi Caffè, il tema sarà il mondo sensoriale del caffè, gli aromi e le combinazioni di gusti e sapori più di tendenza. Alle 11.00 e alle 15.00 focus sulle tipologie di estrazione di un caffè, alle 11.00 e alle 16.00 caffè e mixology, alle 12.00 e alle 17.00 spazio alle nuove tendenze e all’arrivo dei super-food nella caffetteria.

Innovation Village

Dalla piattaforma digitale per offrire da bere al sistema di miscelazione automatizzato per cocktail, dalla app che permette di inviare e ricevere mance via smartphone al servizio che gestisce la reputazione del proprio bar sulle piattaforme online di recensioni. Sono alcune delle proposte selezionate per l’Innovation Village: un villaggio aperto a startup, aziende, centri di ricerca e professionisti che vogliono tracciare insieme il futuro del settore, un’occasione unica di networking e di business tra realtà emergenti e player affermati. Un’apposita giuria tecnica, sulla base dei pitch che si terranno nel corso della giornata, selezionerà la startup vincitrice che sarà proclamata nel corso dell’evento finale Innovation Village Award, alle ore 17.00 sul palco principale, e si garantirà la possibilità di esporre gratuitamente a Barnext 2022. Queste le startup presenti: Appeaty, Barty, Conviv, Eatsready, Memento, Openbar, RepUp, Soul-K, TackPay, Weenki.

Grazie a SMARTBRACELETS™ – System for events a tutti i visitatori di Barnext Preview saranno consegnati “braccialetti smart” personalizzati dotati di chip RFID leggibili attraverso smartphone, contenenti i dati di registrazione all’evento e il credit per accedere al drink omaggio nell’area Aibes. È la prima volta che Fiera di Padova sperimenta questa modalità smart che consentirà di rendere più fluide le procedure di accesso sia alla Fiera sia ai singoli eventi formativi a cui i visitatori si sono iscritti.