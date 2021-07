Pozza e Riello tra i vicepresidenti di Unioncamere. Zaia: «Così rappresentati al meglio»

Mario Pozza (presidente Unioncamere Veneto e Camera di Commercio Treviso – Belluno) e Giuseppe Riello (presidente Camera di Commercio di Verona) sono due degli otto vicepresidenti di Unioncamere nazionale che affiancheranno Prete nei prossimi tre anni.

«Complimenti e buon lavoro al Presidente di Unioncamere nazionale Andrea Prete e alla sua nuova squadra, con la soddisfazione di vedere il Veneto rappresentato ai massimi livelli con due pezzi da novanta come Mario Pozza, Presidente di Belluno- Treviso, e Giuseppe Riello, Presidente di Verona». Lo ha detto il Presidente del Veneto, Luca Zaia, esprimendo il suo compiacimento e augurio per la nomina della nuova dirigenza di Unioncamere nazionale.

«Con Pozza e Riello entrambi vicepresidenti – ha aggiunto e concluso Zaia – il sistema camerale Veneto, cioè il territorio che produce, è rappresentato come meglio non si poteva e si vede anche riconosciuta ampiamente la sua importanza storica, sociale ed economica. Non credo sia un caso infatti che il Veneto sia l’unica regione ad avere due Vicepresidenti tra gli otto nominati. E questi due sono una garanzia di serietà, capacità di lavoro ed esperienza che saranno preziosi anche a livello nazionale»

In foto Mario Pozza, foto d’archivio