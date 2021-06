Veneto, dal 7 giugno scatta la zona bianca: verrà abolito il coprifuoco

Veneto, da lunedì 7 giugno sarà zona bianca: abolito il coprifuoco, attivo da ottobre 2020, e numero di commensali libero nei tavoli all’aperto. Rimane sei il limite di persone per tavolo al chiuso. Ripartono tutte le attività economiche, rimangono chiuse al momento solo le discoteche.

Oggi, infatti, come ogni venerdì, cambiano i colori delle regioni e altre quattro si aggiungeranno in zona bianca a Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia: si tratta di Abruzzo, Liguria e Umbria e per l’appunto il Veneto. Queste 4 regioni infatti hanno – secondo i dati emersi finora – un’incidenza settimanale di casi ogni 100mila abitanti sotto i 50 che è l’unico criterio previsto dal Dl riaperture di maggio per l’ingresso nella fascia bianca, quella con meno restrizioni.

Veneto zona bianca, Zaia: «Incidenza 19,9 su 100.000 abitanti.»

«Rt 0,64%, incidenza 19,9 su 100.000 abitanti. Siamo abbondantemente in zona bianca. Da lunedì 7 mi pare certo che saremo in zona bianca» ha detto Zaia alla stampa ieri. Nel fine settimana, prima di lunedì, Zaia dovrà firmare l’ordinanza sul passaggio di zona, una sorta di “istruzioni per l’uso” che recepisce la normativa nazionale: «Non inquietatevi – ha detto Zaia – non ci saranno sorprese. Faccio notare che siamo i primi tra le grandi Regioni a entrare in zona bianca».

In conclusione grande successo in Veneto per l’apertura della campagna vaccinale ai giovani. Il commento del governatore Zaia «Assalto di prenotazioni: 250.000 da mezzanotte, per la maggior parte si tratta di ragazzi che stanotte hanno fatto le “schegge”, postando le prenotazioni sui social. Bravissimi. I ragazzi stanno dando una dimostrazione di civiltà unica. Del resto il Covid lo hanno vinto loro, e lo stanno dimostrando. Abbiamo 700 mila posti su una popolazione target di 1.300.000 persone». Da oggi 4 giugno, a mezzogiorno apertura delle prenotazioni per gli operatori del turismo. I posti sono 50.000. L’obiettivo è: «Veneto Turismo Covid free». Ci sono disponibili 9.000 posti da subito e altri 10.000 la prossima settimana.

LAVORI GRATIS IN CASA

Molte famiglie soffrono le difficoltà dovute al contagio, che è tornato a farsi sentire fortemente in questi giorni. Sul fronte sgravi, vi diamo due buone notizie:

LEGGI: IL FUTURO NELLE MANI DELLE NANOTECNOLOGIE