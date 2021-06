Ambiente, al via i lavori di bonifica dell'ex C&C di Pernumia

Padova, dopo 14 anni al via la bonifica della C&C di Pernumia: mercoledì 16 giugno 2021, alle ore 10.00, presso il sito dell’ex-stabilimento in via Granze (di fronte all’ingresso del cimitero di Battaglia Terme) l’Assessore allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato effettuerà un sopralluogo tecnico in occasione dell’avvio dei lavori di rimozione dei rifiuti.

Nell’occasione l’Assessore insieme ai tecnici della Regione del Veneto e della società incaricata Veneto Acque illustrerà alla stampa i prossimi passi del piano di smaltimento di rifiuti pericolosi per il quale la Regione del Veneto ha messo a disposizione 12 milioni di euro nell’ambito dei finanziamenti della Legge Speciale per Venezia.

Il caso della C&C di Pernumia: un mostro ecologico

Un caso ecologico che da quasi 15 anni tiene con il fiato sospeso la bassa padovana: sono più di 50mila tonnellate di rifiuti anche tossici e pericolosi, ammassati in due capannoni fatiscenti, a ridosso delle case e vicino a un canale. Questa la delicata situazione all’interno dell’ex stabilimento della C&C, situato nella ricca provincia di Padova, tra i comuni di Pernumia, Battaglia Terme e Due Carrare.

Nei primi anni Duemila il sito è stato al centro delle cronache in quanto sede di un lucroso traffico illecito di rifiuti tossici, che le indagini hanno accertato essere finiti sepolti in opere pubbliche e private, compresa la linea ferroviaria dell’Alta velocità. A distanza di anni e processi, i cittadini che da anni chiedono attenzione e risposte, temendo per la salubrità della zona potranno vedere i frutti delle loro proteste, anche se l’intervento non sarà definitivo e richiederà implementazioni negli anni.

