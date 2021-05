Ethos profumerie continua a crescere: aperti 35 nuovi punti vendita in tutta Italia

Ethos profumerie continua la sua crescita: con 35 nuovi punti vendita si consolida come grande gruppo di profumerie italiane tradizionali. La società, con sede in Veneto, continua la crescita e dà il benvenuto a 14 nuovi soci, grazie ai quali raggiunge quota 290 punti vendita in tutta Italia.

Ethos profumerie, i nuovi punti vendita

Nonostante il periodo fortemente influenzato dalla pandemia, infatti, la società per azioni ha tagliato un nuovo importante traguardo, annunciato durante l’assemblea dei soci tenutasi ieri: ben 14 imprenditori con i loro 35 punti vendita hanno deciso di scegliere Ethos Profumerie, portando così l’azienda a diventare il primo gruppo di profumerie italiane tradizionali con un totale di 290 punti vendita e quasi 1 milione di clienti fidelizzati.

Entrano a far parte del Gruppo le profumerie: Ada (Chiusi), Beauty Luxury 41 (Pistoia), Brunella (Alfonsine), Curti (Viterbo), Duranti (Orvieto), El Charro (Napoli), Ennio (Bologna), Erniani (Burolo), Key Be (Milano), Patrice (Napoli), Igea (Roma), Rossi (Massa), Sampaoli (Frosinone), Vogue Business international (Terni).

«Abbiamo l’anima e la vocazione della profumeria tradizionale italiana – dichiara Mara Zanotto, Direttore Generale di Ethos Profumerie – Lavoriamo a supporto dei nostri profumieri, condividendo l’assunto che non esiste industria senza distribuzione: insieme abbiamo portato Ethos Profumerie ad essere diventata la realtà che è oggi. Un grande ringraziamento va ai nuovi imprenditori che con entusiasmo ci hanno scelti oggi, ma anche ai nostri imprenditori storici che ogni giorno ci riscelgono con altrettanto entusiasmo. Ci impegneremo ancora di più per fare della qualità la nostra bandiera» conclude Zanotto.

