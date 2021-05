Beneficenza, le donne di Coldiretti donano 20 mila euro al Cuamm

Festa della mamma, le donne di Coldiretti hanno donato 20 mila euro al Cuamm per la creazione di un reparto di maternità in sud Sudan. Chiara Bortolas di Coldiretti Donne Impresa ha consegnato oggi un assegno da 20mila euro a Don Dante Carraro, direttore del Cuamm Medici con l’Africa.

Donne Impresa, 20 mila euro in favore dei più deboli

In occasione della Festa della Mamma a Camposampiero (Pd) è stata organizzato l’evento Coldiretti Veneto. «Questo importo è il frutto dell’impegno delle imprenditrici di Coldiretti che nel fine settimana hanno promosso la vendita diretta dei Cuori della solidarietà, l’operazione benefica rivolta alla costruzione di un reparto di maternità in Sud Sudan – ha spiegato Chiara Bortolas, vice presidente nazionale delle agricoltrici – devo ringraziare i volontari e le colleghe di tutta Italia scese in campo nei mercati regionali dei produttori di Campagna Amica per portare il progetto agli italiani».

«L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo e generosità da tanti cittadini e vari testimonial dello spettacolo – per il Veneto la cantante Chiara Luppi – e cultura nonché dell’imprenditoria che hanno contribuito anche online al progetto ”Prima le mamme e i bambini. Mille di questi giorni’» ha continuato la Bortolas.

«Aiutare i popoli lontani in un periodo di chiusura è un’esperienza che ci ha arricchito e inoltre, ci ha fatto scoprire il valore umanitario della civiltà contadina, in un periodo dove tutto sembrava tendere all’isolamento intere famiglie hanno pensato ad un continente fragile e vulnerabile lontano, ma così vicino. Voglio sottolineare in primis il contributo della tradizione rurale fatta di principi sani – ha concluso Bortolas – anche oggi una delle aziende presente ad animare l’evento lo ha manifestato con un’offerta motivandola con una frase della nonna: bisogna vivere con le mani solo così si può dare e accogliere».

