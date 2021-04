Imprese cooperative venete: al via un bando in favore dello sviluppo e dell'occupazione

Iniziata ufficialmente la prima edizione di «Coopstartup», un bando promosso da Legacoop Veneto che ha come obiettivo favorire la costituzione di nuove imprese cooperative e l’occupazione. Garantirà formazione e consulenza gratuite per lo sviluppo dei migliori progetti, a cui andranno un finanziamento e accompagnamento per tre anni.

«Coopstartup» è nato per promuovere e accompagnare la nascita di nuove cooperative con attività di formazione e consulenza gratuite e un finanziamento a fondo perduto ai migliori progetti. Un modo per dare impulso alla nuova impresa e favorire opportunità di occupazione in questa difficile congiuntura pandemica.

L’iniziativa è promossa da Legacoop Veneto, Coopfond, Coop Alleanza 3.0 e Generaimprese, in partnership con IUAV, Fondazione Ca’ Foscari e Muec, master in economia della cooperazione dell’Università di Bologna, in collaborazione con Hypernova e Generazioni Veneto. Il bando apre ufficialmente oggi e resterà attivo fino al 31 maggio 2021. Tutte le informazioni e le istruzioni per partecipare al bando sono pubblicate all’indirizzo https://www.coopstartup.it/progetti/coopstartup-veneto/.

Il bando «Coopstartup» al via: a chi è rivolto

Coopstartup Veneto si rivolge a gruppi di almeno tre persone che hanno intenzione di costituire un’impresa cooperativa con sede operativa e legale in Veneto. Saranno favoriti, con punteggio premiante, i gruppi composti in maggioranza da persone di età inferiore ai 40 anni e i progetti che abbiano grande attenzione per la sostenibilità e gli obiettivi di Agenda 2030, nonché elementi di forte innovazione tecnologica, organizzativa e sociale. Il bando è rivolto inoltre alle cooperative neo costitute (non prima di gennaio 2020), con l’obiettivo di accompagnarle nel rafforzamento della propria idea imprenditoriale.

Il progetto si svilupperà in una prima fase attraverso una «call for ideas» cui seguirà un percorso di formazione finalizzato a fornire le competenze di base per lo sviluppo dell’idea e la costituzione di una cooperativa. Dopo una prima selezione, una fase di consulenza per la stesura dei progetti d’impresa e la predisposizione dei relativi business plan. Infine le tre migliori proposte imprenditoriali riceveranno un contributo di 9mila euro e saranno accompagnate lungo tutto il loro percorso di startup con una consulenza continuativa garantita da Legacoop Veneto fino ai 36 mesi successivi all’avvio dell’attività.

«A fronte di una sfiducia che porta a ridurre notevolmente le nuove imprese – sottolinea Adriano Rizzi, presidente di Legacoop Veneto –, abbiamo scelto di potenziare la nostra sfida di promuovere il modello cooperativo, come già facciamo attraverso lo “sportello StartUp”, attivo da anni ma rafforzato e implementato nel corso dell’ultimo. La prima edizione del bando Coopstartup Veneto si muove in questa direzione: un progetto che sperimenta nuovi processi e approcci alla promozione cooperativa, e consente l’introduzione e la diffusione di innovazione all’interno del sistema. Un’iniziativa per sostenere nuovi progetti e nuove competenze, rafforzare i nostri valori e offrire al contempo opportunità di lavoro durevoli».

