Veneto, Lotteria Italia: biglietti venduti in calo (-32,1%), vinti 250mila euro a Cavarzere

Veneto, sono 294.820 i biglietti venduti in Veneto per la Lotteria Italia: un dato in calo del 32,1% rispetto alla passata edizione, quando i biglietti staccati furono 434.400. Verona, si conferma la provincia in cui si è giocato di più, con 75.980 biglietti staccati, con un calo comunque rilevante (-39,2%). Venduto a Cavarzere nel veneziano un biglietto vincente dal valore di 250 mila euro.

Lotteria Italia: vinti 250 mila euro a Cavarzere (VE)

Lotteria Italia: una vittoria importante in provincia di Venezia. Un biglietto acquistato in una ricevitoria di Cavarzere, infatti, è stato associato ad uno dei cinque premi di prima categoria, i più importanti. La vincita, di 250mila euro, è stata annunciata mercoledì 6 gennaio, nel corso del programma televisivo “I soliti ignoti – Il ritorno”, condotto su Rai 1 da Amadeus.

Per quel che riguarda le altre province venete, oltre a Verona, ecco i dati sulla vendita dei biglietti: Padova fa meglio di Venezia e si piazza in seconda posizione, con 58.460 tagliandi (-32,3%), mentre il capoluogo si ferma a 56.840 (-33,1%). Decremento oltre il 30% anche a Rovigo (13.920, -33%), mentre è più contenuto il calo di Treviso (37.940, -26,4%), Vicenza (42.660, -21,4%) e Belluno (9.020, -21,6%).

Lotteria Italia 2020: i dati italiani

Sono circa 4,6 milioni i biglietti venduti nell’edizione 2020 della Lotteria Italia, con una raccolta di 23 milioni di euro. Il dato di vendita è in calo del 31% rispetto all’edizione precedente: nella scorsa edizione erano stati venduti 6,7 milioni di tagliandi.

Il Lazio si conferma, ancora una volta, la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti: in quest’edizione sono 837mila, il -36,8% rispetto allo scorso anno: Da segnalare un aumento significativo delle vendite di tagliandi online anche a causa del Covid.

LEGGI: GLI AIUTI PER LE FAMIGLIE, DAL CONTRIBUTO PER L’AFFITTO AI LAVORI GRATIS IN CASA

Molte famiglie soffrono le difficoltà dovute al contagio. Sul fronte sgravi, vi diamo due buone notizie:

LEGGI: IL FUTURO NELLE MANI DELLE NANOTECNOLOGIE