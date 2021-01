Gli Usa «graziano» i vini italiani: nessun dazio. E il Veneto esulta

Coldiretti Veneto: gli Usa graziano i vini italiani che non saranno colpiti dai dazi americani. Salvi quindi Prosecco e Pinot Grigio oltre ai nobili rossi veronesi, Valpolicella e Amarone che trainano l’export nazionale in USA pari a 1,5 miliardi di euro. Un terzo delle bottiglie sugli scaffali americani è veneta metà delle quali è spumante.

«Una notizia importante – commenta il presidente di Coldiretti Veneto Daniele Salvagno – che va incontro ad un settore strategico per il Veneto».

Coldiretti, vino italiano: la guerra commerciale in corso tra Ue e Usa

Nella black list invece entrano i vini e alcuni brandy francesi e tedeschi che saranno aggiunti all’elenco dei prodotti tassati a partire dal 12 gennaio 2021.

È in atto, infatti, una guerra commerciale tra l’Unione Europea agli Stati Uniti. Motivo della disputa gli aiuti al settore aereonautico che coinvolgono l’americana Boeing e l’europea Airbus sulla quale è intervenuto anche in Wto autorizzando prima gli Usa e poi l’Ue ad applicare dazi.

«Nella rete dei dazi – ha spiegato Daniele Salvagno – sono già finiti Grana Padano e Asiago insieme ad altre specialità, casearie e non, come Gorgonzola, Fontina, Provolone ma anche salami, mortadelle, crostacei, molluschi agrumi, succhi e liquori, amari e limoncello».

«Con l’elezione del nuovo presidente Usa Biden occorre ora avviare un dialogo costruttivo ed evitare uno scontro dagli scenari inediti e preoccupanti che rischia di determinare un pericoloso effetto valanga sull’economia e sulle relazioni tra Paesi alleati» ha commentato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini.

