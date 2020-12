Solidarietà, Cai e Coldiretti per rispondere alla crisi: consegna di specialità tipiche ai «nuovi» poveri

Solidarietà Cai e Coldiretti: consegnare 5 milioni di chili di specialità Made in Italy alle persone in difficoltà economiche, questo è l’obiettivo degli operatori di Campagna Amica che continuano in questi giorni le consegne di prodotti tipici ai nuovi poveri. Persone che, proprio a causa del repentino peggioramento della propria condizione economica, non sono state ancora integrati nei circuiti ufficiali dell’assistenza.

Un contributo voluto dal management dei Consorzi Agrari D’Italia (Cai) e della Coldiretti che hanno deciso di rinunciare a compensi straordinari a favore di una operazione di solidarietà importante per gli agricoltori e per tanti cittadini in diffficoltà.

In Veneto – spiega Coldiretti – sono circa 97mila gli indigenti che si rivolgono alle mense pubbliche organizzate dagli enti preposti. A causa dell’emergenza sanitaria –sottolinea Coldiretti Veneto – il disagio sociale è aumentato con un incremento del 30% di nuovi poveri.

Solidarietà, Cai e Coldiretti, un’offerta di cibo gratuito senza precedenti

Si tratta – spiega la Coldiretti – della più grande offerta gratuita di cibo mai realizzata dagli agricoltori italiani per aiutare a superare l’emergenza economica e sociale provocata dalla diffusione del coronavirus e dalle necessarie misure di contenimento. Il Covid ha inciso sulle azioni benefiche con oltre un italiano su tre (34%) che ha dovuto rinunciare o ridurre nel 2020 la solidarietà dopo averla fatta negli anni scorsi.

Il quadro regionale è rappresentato da nuove figure di indigenti– spiega Coldiretti – c’è chi ha perso il lavoro, piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere, le persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati, come pure molti lavoratori a tempo determinato o con attività saltuarie che si sono fermate.

Alle fasce deboli gli agricoltori di Coldiretti hanno donato in questi mesi 10mila chilogrammi di prodotti raccolti grazie alle offerte dei consumatori che acquistano ai banchi degli agricoltori.

Recentemente una fornitura di 20mila chilogrammi di pasta 100% grano duro italiano de “Le Stagioni d’Italia” è arrivata alle mense popolari dell’Opera Provvidenza di Sarmeola di Rubano a Padova. Si tratta di una disponibilità di 200mila pasti pari a quasi un anno di cibo per chi si rivolge quotidianamente a queste realtà.

LEGGI: GLI AIUTI PER LE FAMIGLIE, DAL CONTRIBUTO PER L’AFFITTO AI LAVORI GRATIS IN CASA

Molte famiglie soffrono le difficoltà dovute al contagio. Sul fronte sgravi, vi diamo due buone notizie:

LEGGI: IL FUTURO NELLE MANI DELLE NANOTECNOLOGIE