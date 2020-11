Da Breganze a Bassano (Ovest), apre il terzo tratto della Pedemontana Veneta

La terza tratta della Pedemontana Veneta è realtà: sarà aperta, dal casello di Breganze a quello di Bassano del Grappa Ovest, giovedì 19 novembre, dalle 12 in poi. Si aggiunge così un tassello ad un’infrastruttura che va procede ancora lentamente: con gli ulteriori 15 chilometri percorribili, si arriverà così ad un totale di 35. Poco più di un terzo del chilometraggio totale, che prevede per la Pedemontana Veneta un totale di 94 chilometri, con un percorso che avrà 14 caselli, attraverserà 36 Comuni, per un investimento totale di 2,25 miliardi di euro.

Pedemontana Veneta, per Zaia apre «un tratto strategico»

«Si tratta di un tratto strategico – ha detto il presidente della Regione Luca Zaia, annunciandone l’apertura – che consentirà un dimezzamento dei tempi di percorrenza tra le diverse località servite dalla nuova arteria stradale, in quello che è il cuore produttivo del Veneto. Con l’apertura del primo tratto nel giugno 2019, del secondo nel giugno scorso e il terzo di domani, stiamo gradualmente constatando i grandi vantaggi di questa infrastruttura dal punto di vista logistico e ambientale, nuova nel suo genere, anche gradevole da percorrere, con scarpate dolci, molte alberature e ampie superfici a prato».

«Grazie alla tratta aperta della Pedemontana Veneta – ha precisato il presidente – da Bassano sarà possibile raggiungere Vicenza in poco più di 30 minuti anziché gli attuali 55, Breganze in 10 minuti anziché 25, Malo in 17 minuti anziché 45, liberando i centri abitati dell’area interessata dai flussi di traffico, soprattutto quelli pesanti, riducendo le emissioni di gas di scarico e abbattendo la pericolosità delle strade comunali. Cambia, insomma, il modo di circolare, di pensare, di lavorare. Considerando i rallentamenti nelle lavorazioni provocati dal Covid, contiamo di completare l’opera nella primavera del prossimo anno, eccezion fatta per la galleria di Malo e l’innesto sulla A27 a Villorba per i quali dovremo aspettare il 2022».

Zaia ha ricordato che nell’ambito di questo tratto verrà aperto anche il nuovo centro direzionale che ospita la sala operativa per il controllo di tutta l’infrastruttura e ha comunicato che per evitare assembramenti non è prevista alcuna inaugurazione ufficiale o cerimonia, ma sarà consentito agli operatori della stampa di visitare per piccoli gruppi il percorso e la nuova struttura operativa.

