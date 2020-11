Il ruolo di Unicredit, «key player nei mercati tedeschi»

Fare business, in fondo, è un’arte. Come tale, ha delle sue regole attorno al quale si innestano creatività, intuizione, capacità di innovare. Ecco perché approfondire dati, entrare nel dettaglio degli argomenti, seguire i consigli di esperti o di chi ha già intrapreso il percorso che si vuole ripetere, è fondamentale. Ed è quello che l’evento di martedì 10 novembre, «Crescere nel mercato tedesco: istruzioni per l’uso», organizzato da Unicredit e Veneto Economia, ha tentato di fare. Perché per far crescere le vendite nei mercati Dach, oltre il Brennero, bisogna non solo sapere il tedesco, ma saper ragionare in tedesco. Conoscendo a pieno i valori sui quali si fonda quel tipo di mercato: precisione, cura del dettaglio, un servizio impeccabile e affidabile. Vi proponiamo, uno per uno, gli interventi dei vari “testimoni”. A questo link, invece, potrete rivedere l’intero evento.

Alessandro Paoli, head of UniCredit International Center Italy, ha offerto una completa e dettagliata analisi dei mercati in lingua tedesca, evidenziando come all’interno di questo contesto economico sia molto importante il ruolo di Unicredit, «un gruppo internazionale, dalla fortissima identità europea, che ha un ruolo di key player nei mercati Dach».

Paoli ha fornito un’analisi utile per aiutare a comprendere diversi fattori come la portata dell’export, l’impronta ed il valore del Made in Italy e le diverse partnership commerciali al fine di offrire una panoramica generale sui punti chiave per inquadrare generalmente i rapporti di mercato. Ha definito poi la mission aziendale «riuscire a creare sempre quel continuum tra la relazione, il corporate italiano e quello tedesco» al fine di consolidare ulteriormente la posizione della banca attraverso l’offerta di servizi e consulenze mirate e soddisfacenti.