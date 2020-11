Classifica Italia Oggi 2020, Veneto al top: in quattro nella top 10

Classifica Italia Oggi 2020, in Veneto si vive bene: Vicenza, Padova, Verona e Treviso sono fra le migliori 10 province d’Italia per qualità della vita. Questo è il risultato del report realizzato dall’Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Italia Oggi e Cattolica Assicurazioni.

La ricerca, che prende in considerazione parametri come lavoro, tenore di vita, sicurezza, ambiente, istruzione, formazione, tempo libero e turismo per stilare una classifica – giunta alla 22esima edizione – delle migliori città italiane in cui vivere, ha confermato che in Veneto la qualità della vita è molto alta.

Classifica Italia Oggi 2020, Veneto: i risultati provincia per provincia

Escluse Venezia e Belluno, le altre cinque province venete hanno scalato la classifica: ottimo risultato soprattutto di Vicenza terza, che era quattordicesima nel 2019, e Padova quarta, che era undicesima lo scorso anno, dietro solo a Pordenone e Trento nella graduatoria generale.

Verona è sesta aumentando di ben diciassette posizioni la sua classifica in seguito al ventitreesimo posto dello scorso anno e precede Treviso che si conferma al settimo posto come nell’edizione precedente. Rovigo è al ventesimo posto, grande miglioramento rispetto al 2019 dove era quarantunesima, preceduta di una posizione da Belluno diciannovesima, che ha peggiorato il suo risultato perdendo quattordici posizioni rispetto l’anno precedente dove era quinta. Confermato il trentesimo posto per Venezia per il secondo anno consecutivo.

Nel resto d’Italia: la situazione

Deludono le grandi aree urbane: per trovare Milano bisogna scendere alla posizione 45 (era 29ª); Roma è al 50° posto (ma in risalita dal 76°), Torino al 64° (dal 49°) Napoli è in coda (103ª, era terzultima)

La metodologia utilizzata nella ricerca sembra essere stata in grado di cogliere immediatamente almeno le conseguenze dirette della pandemia. La qualità della vita è risultata buona o accettabile in 60 su 107 province italiane. Dai dati si desume inoltre che circa il 42,5% della popolazione italiana, era circa il 44% lo scorso anno, vive in territori contraddistinti da una qualità della vita scarsa o insufficiente.

Il gruppo di province caratterizzate da un livello di qualità della vita insufficiente è composto quest’anno esclusivamente da province dell’Italia meridionale e insulare. Il che significa che la qualità della vita di oltre il 60,1% della popolazione residente nel Mezzogiorno è al di sotto di livelli considerati accettabili.

