Bordignon Group cresce: acquisita la zincheria B&B

Bordignon Group acquista la zincheria B&B. L’azienda vicentina che ha chiuso il 2020 in crescita del 26% ha aumentato il suo valore con l’acquisizione della storica società di Pordenone (80 dipendenti e 10 milioni di euro di fatturato). Il titolare, Walter Bordignon «Abbiamo acquisito nuove competenze, ora la sfida è portare la zincatura a caldo sui ponti»

Bordignon Group, un’ acquisizione per crescere ancora

Bordignon Group si espande in Friuli Venezia Giulia. L’impresa, nata nel 1972 a Rosà, nel 2020 ha perfezionato l’acquisto dell’ impianto di Zincheria B&B, azienda nata nel 1983, a Montereale Valcellina, in provincia di Pordenone.

«Abbiamo esteso il nostro perimetro aziendale e ottenuto un nuovo vantaggio competitivo» commenta ancora Walter Bordignon, “Possedendo un alto livello di specializzazione, raggiunto nel processo di lavorazione dei manufatti, ora aumentiamo la possibilità di dialogo coi vari mercati Europei. La completezza del servizio nella nostra nuova filiale in Friuli Venezia Giulia è garantita da un’area attrezzata di grandi dimensioni, compresi i servizi di imballaggio, packing list e caricamento sui container per spedizioni in tutto il mondo”.

Grazie all’ultima acquisizione, Bordignon Group ha aumentato la propria capacità produttiva di 20 mila tonnellate al mese di acciaio zincato a caldo. Il gruppo dà lavoro a circa 300 persone, con una rete commerciale europea e un fatturato che oggi ha raggiunto i 45 milioni di euro.

La zincatura, un’opportunità per le grandi opere

Numerose sono le opere alle quali il gruppo sta lavorando attualmente. Quella recentemente al centro della cronaca è stata la realizzazione di una parte sul Ponte Polcevera di Genova, dove i lavori saranno frutto di tecniche innovative per il settore.

«Il modello di Genova sia l’apripista per rendere eterne le grandi opere, dove la zincatura a caldo viene usata solo di rado», conclude Bordignon. «Continuiamo ad investire in un progetto di ricerca, in collaborazione con l’università di Trondheim in Norvegia: vogliamo introdurre il giunto zincato a caldo nelle normative e negli Eurocodici».