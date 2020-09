Vam Investments, acquisito l'80% di Demenego

Vam Investments entra nello storico marchio veneto Demenego. La holding acquisirà una partecipazione dell’80% al fianco della famiglia De Menego che reinveste, mantenendo una quota del 20 per cento. Fondata nel 1960 a Calalzo di Cadore, Demenego è uno dei principali rivenditori italiani di prodotti ottici. Negli anni, l’azienda ha rafforzato la propria presenza sul territorio italiano, ed attualmente opera attraverso una rete di 16 negozi nel nord-est Italia ed impiega circa 120 persone.

Parte integrante di ogni punto vendita è la presenza di personale specializzato, che si prende cura del cliente dal momento della visita optometrica nel punto vendita fino alla consegna dell’occhiale, selezionabile, anche on line, tra un’ampia gamma di oltre 10.000 modelli a marchio Demenego o di terzi.

Il team di DWF che ha assistito VAM Investments è stato coordinato dal partner Luca Cuomo, responsabile del dipartimento Corporate M&A (in foto), con la collaborazione del partner Giovanni Cucchiarato, del counsel Giacomo Romiti e degli associate Antonio Lopetuso e Alberto Sieli per i profili corporate e M&A e, per la parte relativa al finanziamento da Gianni Vettorello, co-responsabile della practice di Banking & Finance di DWF con la collaborazione di Jessica Vitali.

(foto dalla pagina facebook di Demenego)