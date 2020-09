Export Veneto, ecco il crollo annunciato: bruciati 4,7 miliardi di euro.

Crollo dell’export Veneto nel secondo trimestre 2020: secondo i dati dell’Istat, si prevede una perdita di 4,7 miliardi rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente. L’export Veneto si conferma, suo malgrado, locomotiva del Nordest, che in totale fa segnare una perdita di 6,3 miliardi di euro.

Export Veneto, la nota dell’Istat

«La dinamica territoriale dell’export nel secondo trimestre 2020 è condizionata dagli effetti economici che l’emergenza Covid-19 ha avuto sulle esportazioni italiane nel mese di aprile – spiega l’Istat in una nota -. Malgrado la diffusa ripresa nei due mesi successivi, la contrazione dell’export, in termini sia congiunturali sia tendenziali, è ampia per tutte le ripartizioni territoriali. Questa dinamica negativa si traduce, nel primo semestre 2020, in una netta flessione su base annua per quasi tutte le regioni italiane. Nei primi sei mesi dell’anno, tuttavia, sono quelle del Nord a fornire i contributi negativi maggiori e, in particolare, Lombardia, EmiliaRomagna, Veneto e Piemonte che, da sole, spiegano i due terzi della flessione tendenziale delle esportazioni del nostro Paese».

Nei primi sei mesi del 2020, i contributi maggiori alla diminuzione su base annua delle esportazioni nazionali derivano dal calo delle vendite di Piemonte (-18,8%) e Lombardia (-16,5%) verso la Germania, di Lazio (-39,9%) e Piemonte (-22,7%) verso gli Stati Uniti e di Piemonte (-22,1%), Lombardia (-17,8%), Veneto (-17,2%) ed Emilia-Romagna (-15,9%) verso la Francia. L’analisi provinciale dell’export mostra performance negative per la maggior parte delle province italiane: le peggiori interessano Milano, Torino, Firenze, Brescia, Vicenza e Bergamo. Tra le performance positive, le migliori si registrano per Arezzo, Rovigo e Genova.

Le statistiche territoriali sull’export, elaborazioni dei dati raccolti dalle rilevazioni Intrastat ed Extrastat, sono state prodotte nel contesto dell’emergenza Covid-19, durante il quale la rilevazione Intrastat ha registrato un calo delle dichiarazioni pervenute per i mesi di febbraio, marzo e aprile. Le azioni messe in atto per fare fronte alle criticità nella raccolta dei dati hanno permesso di elaborare e diffondere i dati territoriali di export del primo semestre 2020. Questi potranno essere oggetto di successiva revisione