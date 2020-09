Poste: a Padova e Verona acquisti e-commerce consegnati in giornata

Acquisti e-commerce consegnati in giornata: da lunedì 28 settembre a Padova gli acquisti e-commerce possono essere consegnati nella stessa giornata dell’acquisto oppure su appuntamento. Il nuovo servizio, risultato dell’accordo PosteItaliane e la startup Milkman, è disponibile in Veneto anche a Verona. Il servizio è disponibile anche a Padova città, grazie all’accordo sottoscritto tra Poste Italiane e Milkman, una start-up che offre servizi di recapito “ultimo miglio”. Al momento del proprio acquisto on-line effettuato con uno dei venditori che hanno sottoscritti uno specifico accordo con Poste Italiane, infatti, il cliente potrà scegliere tra diverse opzioni di consegna personalizzate, tra cui il “same-day”, per ricevere il pacco entro poche ore dall’acquisto, nella stessa giornata, oppure fissando data e ora preferita per accogliere il corriere (con finestre di 30 minuti).

Acquisti e-commerce consegnati in giornata, ecco come funziona

I clienti, inoltre, avranno a disposizione una mappatura in tempo reale per poter seguire, dalla partenza alla consegna, la spedizione loro diretta, relativa agli acquisti e-commerce consegnati in giornata. In caso di necessità i clienti potranno accedere all’offerta di consegna personalizzata anche in una fase successiva a quella dell’ordine on-line.

Con l’introduzione della logistica “on demand” per acquisti e-commerce consegnati in giornata, Poste Italiane si conferma uno dei principali player nel settore dell’e-commerce confermando la propria vocazione verso l’innovazione, punto fondamentale del piano Deliver 2022, nel tentativo di garantire un’offerta sempre più ampia di prodotti e servizi ai propri clienti.

«In settori cruciali come l’ecommerce e il digitale – ha detto l’AD di Poste Italiane, Matteo Del Fante – siamo in anticipo di due anni e stiamo già raggiungendo gli obiettivi fissati per il 2022. Si tratta di traguardi impensabili nei mesi scorsi. È sufficiente considerare che durante il periodo del lockdown Poste Italiane è arrivata a consegnare fino ad un milione di pacchi al giorno. Questi risultati – ha concluso l’AD – sono frutto degli investimenti che l’Azienda ha compiuto negli ultimi anni”.

La presenza capillare di Poste Italiane a Padova è garantita dai due Centri di Recapito cittadini che quotidianamente servono oltre 200mila cittadini e circa 100mila famiglie. Inoltre, la rete Punto Poste, pensata per il ritiro degli acquisti online e la spedizione di resi e pacchi prepagati è composta dagli Uffici Postali con servizio di Fermo Posta, tabaccherie ed attività commerciali per il ritiro e la spedizione e Locker, punti self service punti self-service con orari di apertura estesi.