Maltempo Veneto, 45 comuni in stato di crisi. E si muovono le banche

Il maltempo Veneto che ha colpito la zona di Verona e non solo ha fatto danni paragonabili a Vaia. Non ha usato mezzi termini il governatore della regione Luca Zaia dopo il sopralluogo nelle zone più colpite, paragonando l’evento di domenica 23 agosto sera alla terribile tempesta che ha devastato due anni fa il Nordest. Intanto sono 45 i comuni colpiti dal maltempo Veneto dichiarati in stato di crisi. Un elenco che può allungarsi.

Provincia di Belluno: Rocca Pietore, Valle di Cadore, Cortina d’Ampezzo.

Provincia di Verona: Verona, Castelnuovo del Garda, Sant’Ambrogio Valpolicella, Peschiera del Garda, San Pietro in Cariano, Pastrengo.

Provincia di Padova: Padova, Gazzo, Limena, Vigodarzere, Rubano, Baone, Torreglia, Cinto Euganeo, Galzignano Terme, Albignasego, Conselve, Agna, Ponte San Nicolò, S. Angelo di Piove, Brugine, Borgo Veneto, Arre, Campo San Martino, Piove di Sacco, Arzergrande, Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Bovolenta, Corezzola, Monselice, Pernumia, Polverara, Tribano.

Provincia di Vicenza: Vicenza, Bolzano Vicentino, Quinto Vicentino, Camisano Vicentino, Dueville, Caldogno, Monticello Conte Otto, Altavilla Vicentina.

Maltempo Veneto, l’intervento delle banche

«Nuove banche sono in queste ore entrate con importanti disponibilità nella gara di solidarietà partita per aiutare privati e imprese colpiti dall’ondata di maltempo di sabato e domenica. Anche a nome loro, ringrazio, Banca Intesa, Unicredit, Bpm, Bper e Mps che hanno varato pacchetti di interventi straordinari di sostegno per le comunità colpite». Così Zaia ha ringraziato gli istituti bancari che hanno varato pacchetti per contrastare i danni derivati dal maltempo Veneto.

Intesa Sanpaolo, al fine di rispondere nel più breve tempo possibile alla situazione di emergenza, ha stanziato un plafond di 100 milioni di euro a sostegno delle famiglie e delle imprese che hanno subito danni a seguito dell’eccezionale maltempo che ha colpito Verona e le zone limitrofe.

Il plafond è destinato alle famiglie, alle imprese, ai piccoli artigiani, commercianti e agricoltori che hanno subito danni, per offrire loro un sostegno finanziario dedicato. In particolare, Intesa Sanpaolo prevede la possibilità di richiedere:

la sospensione per 12 mesi della quota capitale dei finanziamenti in essere per famiglie e imprese , residenti nelle zone colpite dal maltempo;

, residenti nelle zone colpite dal maltempo; di accedere a nuovi finanziamenti a condizioni agevolate.

Banca Monte dei Paschi di Siena, al fine di offrire un tempestivo e concreto sostegno alle città di Verona, Vicenza e Padova e ai Comuni delle relative province, ha stanziato un plafond di 150 milioni di euro per le famiglie e per le imprese che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi atmosferici. Le misure straordinarie previste si sostanziano nella concessione di finanziamenti destinati alle imprese, ai commercianti, agli artigiani e agli imprenditori agricoli, per il ripristino delle attività lavorative, e alle famiglie le cui abitazioni sono state interessate dalla calamità. I finanziamenti beneficeranno di condizioni agevolate e seguiranno un iter istruttorio prioritario. Tutte le filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena sul territorio sono a disposizione per fornire ulteriori informazioni e assistenza.

