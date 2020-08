Giovanni Bossi (ex Ifis) entra in Banco delle Tre Venezie

Giovanni Bossi entra in Banco delle Tre Venezie. L’idea sulla quale l’istituto di credito veneto e l’ex amministratore delegato di Banca Ifis stanno lavorando si basa sul rafforzamento sostanziale della Banca. È previsto lo sviluppo di un operatore innovativo nel panorama creditizio e finanziario, che da un lato valorizzi le peculiarità del territorio e la forza della compagine sociale; dall’altro estenda la propria azione a nuovi settori selezionando le opportunità di crescita e migliorando redditività e patrimonializzazione. Sarà così possibile avviare rapidamente un operatore bancario con ampio e variegato contenuto tecnologico, capace di affrontare con lungimiranza le sfide della finanza presente e futura, sempre più solido nel supporto ai clienti della Banca e agli stakeholder storici dell’Istituto per continuare ad incidere nel sostegno all’economia reale.

«Banco Tre Venezie, serve innovazione»

«Dopo 12 anni vissuti intensamente, attraversati da una delle più grandi crisi finanziarie della storia recente, aggravata dalla risoluzione delle due più importanti banche venete, consapevoli che per crescere era necessario fare qualcosa di innovativo, abbiamo individuato l’opportunità di proseguire e rafforzare la nostra storia e proiettare Btv nel futuro. La diversificazione del business e delle fonti di ricavo, unitamente al previsto sviluppo tecnologico, elementi centrali del nuovo progetto, rappresentano le linee guida per consentire a Btv di presentarsi come un solido ed innovativo soggetto bancario che possa continuare ad essere protagonista della vita economica e finanziaria del nostro territorio» ha dichiarato il presidente del Banco delle Tre Venezie, Gabriele Piccolo.

«Ricostruire il futuro da protagonisti»

«Penso a quanto in questi mesi è successo, alla pandemia, alla necessità di liquidità delle aziende, alla perdita di posti di lavoro e penso che ancora una volta sia possibile lavorare per ricostruire un futuro con uno spirito da protagonisti. Quanto abbiamo costruito in questi mesi, con forti radici e risultati concreti, può ambire a passare con immediatezza ad una scala maggiore, attraverso l’opportunità di integrarci in una struttura solida e con competenze forti» commenta Giovanni Bossi.

