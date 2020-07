Fattorie didattiche Coldiretti, ecco l'elenco dei siti: oltre 200 in Veneto

Online il portale delle fattorie didattiche Coldiretti, all’indirizzo https://donneimpresa. coldiretti.it/fattorie- didattiche/dove è possibile trovare l’azienda più vicina e consultare le offerte di campi verdi, visite, lezioni e settimane green. Nella rete nazionale anche le oltre 200 aziende venete che offrono attività educativi per i bambini. «Spesso gestite al femminile – spiega Chiara Bortolas presidente regionale di Donne Impresa – rappresentano lo spazio ideale per i più piccoli proprio in questo particolare momento di ripresa dopo un lockdown obbligato per l’emergenza sanitaria». Cortili e prati a disposizione di tutti per rispettare la distanza e applicare i protocolli sanitari previsti nelle fattorie didattiche Coldiretti.

Fattorie didattiche Coldiretti, posto ideale anche per grandi

Giochi di un tempo ma anche soluzioni digitali: le agricoltrici e gli operatori didattici, nelle fattorie didattiche Coldiretti, hanno organizzato animazioni e intrattenimenti basandosi sulla esperienza tradizionale aggiornata alle nuove modalità pedagogiche richieste dai provvedimenti. «Un posto ideale anche per i grandi – continua Bortolas – rassicurati, tra l’altro, dalla possibilità di lasciare i figli all’aria aperta guidati da personale qualificato che ha frequentato corsi e gli aggiornamenti programmati dalla Regione Veneto. Ulteriore incentivo per i genitori – continua Bortolas – il bonus famiglia rilasciato dall’Inps per le realtà come le imprese agricole che svolgono funzioni ricreative e servizi integrati per la prima infanzia».

A due anni esatti dalla nomina, Chiara Bortolas anche nel ruolo di vicepresidente nazionale, nel fare un primo bilancio si dice soddisfatta dell’intraprendenza della parte rosa di Coldiretti che rappresenta il 30% della base associativa. Forti dell’abilità di tessere relazioni, anche con le amministrazioni pubbliche, Donne Impresa si è rivelato un sistema operativo che trova la massima espressione con il Progetto di Educazione alla Campagna Amica che coinvolge ogni anno circa 10mila studenti delle scuole dell’obbligo. «Le doti innate per la comunicazione e l’attitudine alla dinamicità di approccio ai nuovi strumenti tecnologici hanno consentito al gruppo regionale di essere di supporto alla società con video tutorial, lezioni on line e seminari a distanza – sottolinea Bortolas -. In stalla, nelle serre, in cantina, nei campi, al mercato e ai fornelli ovunque connesse, non si sono risparmiate nel rispondere alle richieste della collettività alla quale è stata garantita la spesa quotidiana e i pasti a domicilio con servizi porta a porta. Iniziative che affermano il valore della presenza strategica dei produttori agricoli».