Contagi stranieri Veneto, 57 casi in un giorno. L'ira di Zaia: «Fermiamoli»

Contagi stranieri Veneto: crescono i numeri e il governatore della Regione, Luca Zaia, chiede la chiusura delle frontiere. Una battaglia, quella sul cosiddetto «contagio d’importazione», che rischia di diventare sempre più politica. I numeri, prima di tutto. Non sono così buoni: nelle ventiquattro ore che vanno dal pomeriggio di mercoledì 15 luglio alla stessa ora di giovedì 16 sono stati 57 i nuovi casi di positività riscontrati in Veneto. Di questi la parte del leone la fanno i 43 immigrati dell’Africa Sahariana che sono stati trovati positivi mentre erano ospiti, proprio per fare i controlli, della Croce Rossa di Jesolo. Ci sono poi, e fanno discutere, tre stranieri (non si sa la nazionalità) trovati positivi a Padova che però hanno scelto di non farsi ricoverare e sono tornati a casa. La stessa scelta fatta dall’imprenditore vicentino tornato dalla Serbia che ha continuato a girare per giorni (la storia emblematica ve l’abbiamo raccontata qui). E sempre a proposito di contagi stranieri Veneto vi invitiamo a leggere le nuove regole per la quarantena obbligatoria varate dalla Regione Veneto: https://www.venetoeconomia.it/2020/07/ordinanza-zaia/

Contagi stranieri Veneto, l’ira di Zaia

Sulla questione contagi stranieri Veneto il governatore Luca Zaia ha lanciato la richiesta a Roma. «Gli stranieri rappresentano il focolaio più grande in Veneto dalla fine del lockdown, con decine di positivi e numeri che possono crescere. In questa situazione preoccupante si verificano gravissime illegalità, con positivi asintomatici irreperibili ai controlli. Bisogna fermarli». Una richiesta non accolta: fonti del Governo hanno ricordato come esista già una blacklist di Paesi (i più a rischio) da dove non si può tornare in Italia. Non solo: a decidere sono i comportamenti individuali, come quello dell’imprenditore vicentino, italiano, o della ragazza di Verona che, seppur positiva, ha deciso di andare in vacanza a Rosolina, luogo dal quale i carabinieri l’hanno rimandata a casa con una multa di 533 euro.

