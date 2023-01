Turismo, dalla Regione due milioni per la formazione

Un bando da due milioni di euro per la formazione nel settore del turismo. A lanciarlo la Regione Veneto, nell’ambito del nuovo PR Veneto FSE+ 2021 – 2027. La presentazione dei progetti, da parte di imprese o di enti accreditati, deve avvenire entro il termine del 16 febbraio 2023.

L’iniziativa, come si legge sul sito dedicato a questo link, ha la finalità di sviluppare e potenziare le competenze dei lavoratori del turismo per rispondere alle esigenze del mercato e trasformare i cambiamenti in atto in opportunità di crescita, con particolare riferimento ai temi della transizione digitale e green nonché alle tematiche legate all’accessibilità e fruibilità dei servizi e prodotti offerti.