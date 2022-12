Xilia, dopo riconoscimento per la crescita dell'azienda di Oderzo

Xilia di Oderzo scala le classifiche e segna una doppietta con il riconoscimento, a pochi giorni uno dall’altro, da parte de “Il Sole 24 Ore” e di “Repubblica Affari & Finanza” come campione della crescita 2023, la classifica annuale che seleziona le aziende con il maggior incremento di fatturato nel periodo 2018-2021.

“E’ un risultato incredibile che premia la visione e la tenacia del nostro gruppo, nonostante un periodo di forte incertezza che ha avuto ripercussioni importanti sullo sviluppo del business. Essere selezionati da queste due prestigiose e autorevoli testate giornalistiche è per noi un onore e un riconoscimento al prezioso lavoro che tutte le persone di Xilia fanno quotidianamente con passione, dedizione e senso di appartenenza” le parole del Ceo Gian Luca Gaiarin.

“L’obiettivo ora è di confermare questo trend positivo di crescita che ha visto Xilia in soli 5 anni di attività rientrare all’interno di queste due importanti classifiche. Crescere con un CAGR medio quadriennale di oltre il 60% è un risultato importante che ci dà la carica per affrontare con ancora più forza e determinazione le sfide future. Abbiamo ben chiaro il nostro obiettivo e nell’ambito del nuovo piano industriale triennale in corso di approvazione prevediamo di continuare a far parte di questa classifica anche in futuro“, ha spiegato Mirko Longo, Head of Sales.

“Siamo davvero orgogliosi di questo risultato, a corollario di un triennio di crescita su tutti i fondamentali aziendali. Un altro riconoscimento importante che chiude un anno di grandi traguardi, che sono il frutto di una visione strategica, incentrata su un approccio orientato ad un design etico e sostenibile, che trova sostanza nella proposizione di soluzioni e sistemi per l’interior che migliorino il benessere delle persone e delle comunità“, il commento di Federico Longo, Head of Strategy & Innovation.

Xilia è una azienda italiana attiva nella progettazione, produzione e installazione di sistemi in legno eco-tattile per il dressing e lo storage dello spazio – composti da rivestimenti a parete, porte, armadiature e soffitti – dal carattere decorativo e funzionale, concepiti per offrire un’esperienza visiva, tattile e sensoriale e promuovere un nuovo stile di vita in cui bellezza e sostenibilità convivono in perfetta armonia.

Xilia nasce nel 2018 dall’intuizione di tre amici accomunati dalla passione per il legno (il nome Xilia richiama appunto il legno) il design e le tecnologie digitali: Gian Luca Gaiarin, che apporta la tradizione di oltre 40 anni di esperienza familiare nella lavorazione del legno conto terzi; Mirko Longo, che porta la sua conoscenza ultradecennale e internazionale in ambito Sales, sviluppata in un’azienda chimica di prodotti per il trattamento delle superfici; Federico Longo, che aggiunge la sua ampia esperienza in una multinazionale della consulenza direzionale e strategica.

Con Xilia, la superficie prende forma, movimento e personalità. Un’azienda che parte dal design e dalla progettazione che si declinano poi nella grande cura in ogni fase del processo: dall’analisi delle richieste del cliente al rapporto con il progettista, dalla prototipazione alla ricerca dei legni più indicati e delle texture ideali per la valorizzazione di ogni singola essenza all’interno del singolo progetto.

Xilia si articola in una sede direzionale ad Oderzo (TV), uffici commerciali e show room a Motta di Livenza (TV) e un impianto produttivo al confine tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia, rafforzato da una supply chain di prossimità, localizzata nel distretto del mobile e del design del Livenza, fatta di esperti in aree specifiche della produzione e opportunamente coinvolti e sensibilizzati.

La versatilità produttiva, e prima di tutto la flessibilità, permette a Xilia di sviluppare proposte sartoriali per arricchire ogni progetto, interpretarne lo spirito attraverso un linguaggio formale prezioso e spesso inedito, in linea con ogni tipologia di richiesta espressa dal committente.

Xilia si appresta a chiudere l’esercizio 2022 con un fatturato che supera i 3mln di euro (in crescita di quasi il 60% rispetto all’anno precedente) ed un portafoglio ordini complessivo superiore ai 5mln di euro, operando stabilmente nei settori Commerciale, Residenziale, Navale e Hospitality ed esportando quasi il 70% del proprio volume d’affari tra Stati Uniti, Europa del nord e Medio Oriente.

LEADER DELLA CRESCITA 2023 SOLE 24 ORE

Leader della crescita 2023 è la classifica realizzata da Sole 24 Ore e il portale web tedesco Statista che premia le 500 aziende italiane che hanno ottenuto la maggiore crescita di fatturato tra il 2018 e il 2021. Giunta alla sua quinta edizione, “Leader della Crescita”, attraverso un’accurata e rigorosa selezione ha identificato tra un panel di 8.000 aziende le 500 eccellenze italiane indipendenti, dinamiche e competitive, che, come Xilia, sono riuscite a crescere in misura prevalentemente organica negli ultimi tre anni. I criteri di selezione che hanno visto la nomina delle 500 aziende leader si basano principalmente su:

Fatturato di almeno 100.000€ nel 2018 e 1.500.000€ nel 2021;

Essere una realtà italiana indipendente;

Soddisfare principi di onorabilità;

Avere avuto una crescita prevalentemente interna.

Xilia è stata selezionata tra le aziende con la maggiore crescita di fatturato in Italia, posizionandosi al 109° posto nella classifica generale e al 2° posto assoluto nel settore arredamento.

CAMPIONI DELLA CRESCITA 2023 REPUBBLICA AFFARI & FINANZA

La ricerca condotta dall’ITOF e da Repubblica Affari & Finanza è stata realizzata partendo da una long list di 50mila aziende redatta tramite una ricerca in banche dati pubblicamente disponibili, dati aziendali online, analisi di gare e portali di comunicazione.

Da questa long list sono state selezionate le 800 aziende motore della ripresa italiana in base alla crescita media annua nel triennio 2018-2021. Si tratta della quinta edizione di un’indagine che premia le eccellenze dell’economia italiana. Per entrare in classifica è infatti necessario mostrare un tasso di crescita media annua superiore al 11,3% nel triennio preso in considerazione.

I criteri di selezione che hanno visto la nomina delle 800 aziende leader si basano principalmente su:

avere un fatturato di almeno 100.000 Euro nel 2018 e di almeno 1,2 milioni Euro nel 2021

avere sede legale in Italia

avere crescita principalmente organica

essere aziende autonome (non filiale o affiliata)

non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art 80 del Dlgs 50/2016