Veneto, boom del fotovoltaico nel 2022

Cinque province venete nelle prime 10 italiane per aumento di impianti fotovoltaici nel 2022. L’Italia continua ad accelerare sulle rinnovabili e mostra come l’adozione di impianti fotovoltaici sia un trend in costante crescita. Infatti, ammontano a oltre 1 milione gli impianti solari installati sul territorio nazionale nel corso del 2022, più precisamente 1.139.967, contro i 1.016.083 del 2021, per un totale di oltre 123.884 impianti installati in più nei primi tre trimestri del 2022.

È questa la prima evidenza emersa dalla sesta edizione del Barometro del Fotovoltaico di Elmec Solar – l’azienda di Brunello che si occupa di installare e manutenere impianti fotovoltaici residenziali e industriali – che, con questa nuova edizione, ha posto l’accento su un duplice fenomeno: la classifica delle 10 province d’Italia che si sono distinte per maggior numero di installazioni nel corso del 2022 e le 10 province con maggior potenziale fotovoltaico ancora inespresso.

L’analisi, infatti, mostra che in Italia sono oltre 15 milioni i tetti ancora “liberi”, segno che per il 2023 c’è ancora ampio margine di miglioramento.

“Siamo molto orgogliosi del successo e dell’efficienza che il nostro Barometro del Fotovoltaico sta riscontrando nel corso delle varie edizioni. Infatti, da pura fonte di informazione, si è progressivamente trasformato in un vero e proprio strumento di analisi in grado di quantificare la diffusione del fotovoltaico sul territorio nazionale e, di conseguenza, quanto ancora può essere fatto per migliorare l’approvvigionamento sostenibile del nostro Paese”, afferma Alessandro Villa, Amministratore Delegato di Elmec Solar e Membro del Consiglio di Italia Solare. “La fotografia attuale sulla diffusione del solare in Italia mostra risultati molto positivi, con oltre 123 mila impianti in più installati nei primi tre trimestri del 2022 e, al contempo, vuole accendere i riflettori sull’importanza di continuare ad impegnarsi in questa direzione per sfruttare tutto il potenziale ancora inespresso”.

Secondo la rielaborazione da parte di Elmec Solar dei dati pubblicati da Italia Solare, sono 10 le province d’Italia che hanno installato il maggior numero di impianti fotovoltaici nei primi 3 trimestri del 2022. Le province sono rispettivamente: Roma (+ 43.302); Brescia (+36.455); Treviso (+34.654); Padova (+33.621); Vicenza (+28.819); Torino (+27.695); Bergamo (+25.297); Venezia (+25.225); Verona (+24.906) e Milano (+24.198).

Complessivamente, rispetto al 2021, Brescia ha installato 3.155 impianti in più, Roma +2.743, Padova +2.682, Venezia +2.218, Bergamo +1.926, Treviso +1.881, Vicenza +1.870, Milano + 1.858, Torino +1.857 e Verona +1.575.

In aggiunta, sono oltre 15 milioni i tetti in Italia su cui si possono ancora posizionare pannelli fotovoltaici e, in particolare, le 10 province italiane che hanno il maggior potenziale in termini di tetti ancora occupabili sono: Torino (oltre 384 mila tetti ancora occupabili); Napoli (oltre 319 mila tetti ancora occupabili); Palermo (oltre 304 mila tetti ancora occupabili); Lecce (oltre 296 mila tetti ancora occupabili); Milano (oltre 255 mila tetti ancora occupabili); Catania (oltre 245 mila tetti ancora occupabili); Salerno (oltre 222 mila tetti ancora occupabili); Brescia (oltre 221 mila tetti ancora occupabili); Cosenza (oltre 216 mila tetti ancora occupabili) e Messina (oltre 208 mila tetti ancora occupabili).