Veneto, nel primo trimestre esportazioni in crescita del 20%

Crescono del 20% le esportazioni nel primo trimestre del 2022 in Veneto, per un valore complessivo pari a 18,6 miliardi di euro, il 13,5% dell’export manifatturiero italiano. Aumento di 4 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2020. Destinazioni preponderanti i paesi dell’Unione Europea e l’America del nord. Verso Germania, Spagna e Francia il 50% dell’export.

A illustrare il quadro i dati di Confartigianato, che registrano una grande crescita dell’esportazione nel biennio 2020-2022 con l’export manifatturiero attuale che supera quello pre-pandemico, +26% rispetto al primo trimestre 2020. Nel periodo che va da marzo 2021 ad aprile 2022 si attesta un incremento del 20%. Nonostante Germania, Francia e Spagna rappresentino la metà del valore assoluto, gli incrementi maggiori nella quantità di esportazioni si sono avuti verso i Paesi Bassi (+36%) Austria (+32%) e Repubblica Ceca (+27%). Al di fuori della Unione Europea positivo anche il mercato con il Regno Unito (+22%) e Stati Uniti (+34%). Deve però essere evidenziato che l’aumento del valore complessivo delle esportazioni è aumentato non solo grazie ad un maggior volume di vendite ma anche dall’aumento dei prezzi delle materie prime.

In Italia il Veneto è la terza regione per esportazioni dietro a Lombardia ed Emilia-Romagna e, insieme a queste due, costituisce il 55% delle esportazioni nazionali.

Dati invece negativi sono il gap triplicato con l’Emilia-Romagna passato da 594 milioni ad inizio 2021 agli attuali 1462 milioni. La crescita delle piccole e medie imprese altamente specializzate (alimentari, moda, mobili, legno e metalmeccanica) è meno accentuata ma comunque positiva con un +18%.

«Le nostre imprese continuano a mostrare una incredibile capacità di adattarsi alle condizioni economiche in forte evoluzione», ha commentato Roberto Boschetto Presidente di Confartigianato Imprese Veneto. «Sono convinto che a medio-lungo termine saremo in grado di migliorarci ulteriormente se presenteremo alle aziende venete, che ancora non esportano, strumenti di formazione e accompagnamento all’internazionalizzazione come il bonus per l’Export Digitale Invitalia».