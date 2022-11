Bando rifiuti, ecco i 17 comuni che hanno ottenuto il finanziamento

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’Ambiente Gianpaolo Bottacin, ha approvato una delibera con cui sono state integrate le risorse inizialmente previste per il bando in materia di interventi di rimozione e smaltimento di rifiuti, rivolto alle amministrazioni comunali, approvato lo scorso settembre.

“Un bando che era nato raccogliendo le esigenze del territorio – spiega Bottacin – per dare risposta ad alcune criticità ambientali legate al rinvenimento di rifiuti. Situazioni che, pur non comportando generalmente una reale contaminazione di matrici ambientali, determinano tuttavia gravosi impatti a danno dell’area interessata precludendone spesso l’ordinaria fruibilità”.

Da qui la necessità di azioni che prevedono lavori di scavo, asporto e avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti per ripristinare le zone interessate dall’intervento. “Alla dotazione iniziale di 700.000 euro – prosegue l’Assessore – ora integriamo i fondi con ulteriori 436.540 euro, che permettono di finanziare tutte le domande ammissibili pervenute”.

A beneficiare del contributo saranno dunque i comuni di: Chioggia (80.000 euro), Noventa Padovana (80.000 euro), Valbrenta (64.000 euro), Dolo (64.000 euro) Tessera Padovana (26.880 euro), Venezia (80.000 euro), Casale sul Sile (80.000 euro), Urbana (73.861,36 euro), Lonigo (75.451,36 euro), Mira (80.000 euro), Badia Polesine (15.567,20), Codevigo (28.800 euro), Thiene (71.370 euro), Asigliano Veneto (79.983 euro), Selva di Progno (79.920 euro), San Fior (80.000 euro), Badia Calavena (76.705 euro).

“Si tratta di un nuovo e ulteriore segnale di estrema attenzione per il territorio – conclude Bottacin – con cui interveniamo in aiuto dei Comuni su un tema delicato come quello dei rifiuti”.