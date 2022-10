Verona, fondo affitti per famigle con ISEE sotto i 20mila euro. Ecco come fare domanda

C’è tempo fino all’8 novembre per partecipare al bando di accesso al Fondo Sostegno Affitti 2022 per i canoni pagati nel 2021, un contributo al pagamento dell’affitto a disposizione delle famiglie con ISEE inferiore a 20mila euro. Il Fondo, 22.245.741,55 euro destinati dalla Regione Veneto a tutti i Comuni del Veneto, prevede obbligatoriamente un cofinanziamento a carico dei Comuni, e quello di Verona ha aderito con un contributo di 60mila euro (nel 2020 ne erano stati erogati 50 mila e nel 2021 60 mila).

La finestra per fare la domanda si è aperta il 3 ottobre e si chiuderà l’8 novembre. Ad oggi si registra una media di circa 80 domande giornaliere, a testimonianza di quanto siano fondamentali questi aiuti per le famiglie in difficoltà nel dover far fronte a continui rincari e spese spesso insostenibili. Nel novembre 2021 sono state raccolte 2718 domande, mentre nel maggio 2022 sono state erogati contributi a 1801 beneficiari, per un importo totale di 1.355.001,53 euro, incluso il cofinanziamento comunale.

Va inoltre sottolineato che quest’anno le domande FSA2022 validamente presentate, anche se non idonee al contributo FSA, partecipano automaticamente alla concessione del contributo FSA-covid4, che ha la finalità di dare un aiuto a coloro che hanno subito una contrazione della loro situazione economica a causa dell’emergenza Covid19.

Questo Fondo rientra fra le misure di supporto alla comunità che l’Amministrazione ha messo in primo piano, come sottolineato oggi nella conferenza di presentazione in sala Arazzi alla quale hanno partecipato l’assessora alle Politiche sociali e abitative Luisa Ceni, la Dirigente Servizi Sociali Accoglienza Turismo Sociale Promozione Lavoro del Comune di Verona Chiara Bortolomasi e il Funzionario Responsabile Amministrativo Servizi Sociali Integrati del Comune di Verona Giovanna Del Mastro.

“Credo che questo sia un ulteriore passo che l’Amministrazione fa per venire in aiuto a chi più ha bisogno, chi è più fragile e chi, per mille motivi, può trovarsi in una situazione quotidiana difficile – ha sottolineato l’assessora Ceni -. Per questo è fondamentale che le famiglie più fragili facciano richiesta”.

I requisiti per per poter partecipare al FSA2022

Essere residenti nel Comune di Verona; avere un contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi dell’art. 11 commi 1 e 2 della legge n. 431/98 nell’anno 2021; attestazione ISEE (standard o ordinaria) in corso di validità non superiore a 20.000,00; che i canoni siano relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11; se il richiedente è cittadino extracomunitario, il possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; Carta Blu UE; permesso di soggiorno in corso di validità oppure istanza di rinnovo; se cittadino non italiano (comunitario o extracomunitario), non essere destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato come previsto dalla L.R. 16/2018.

Oltre ai requisiti previsti dal FSA 2022, per accedere al FSA-covid 4 sono previsti: dichiarazione ISEE dell’anno 2021 (redditi anno 2019); dichiarazione ISEE 2022 (redditi anno 2020) con ISEE ordinario non superiore a 35.000; diminuzione dell’ISEE ordinario 2022 rispetto all’ISEE ordinario 2021 non inferiore al 25%; differenza fra ISEE ordinario 2021 e ISEE ordinario 2022 non inferiore a mille euro. Il contributo FSA-covid 4 è calcolato automaticamente dalla Regione e varia da 300 a 800 euro in base alla percentuale di diminuzione della situazione economica.

La compilazione delle domande va fatta esclusivamente on line sulla piattaforma regionale entro e non oltre l’8 novembre 2022. Entro il 21 novembre il Comune di Verona, tramite la Direzione Servizi Sociali dovrà effettuare le verifiche istruttorie, successivamente la Regione effettuerà il riparto ed invierà le graduatorie provvisorie degli ammessi e degli esclusi presumibilmente entro il 26 novembre. Entro il 10 dicembre il Comune potrà effettuare eventuali ulteriori verifiche istruttorie di tipo sostanziale (quali controlli presso l’Agenzia delle Entrate, verifiche sull’Isee, controlli al casellario giudiziale).

L’ordine cronologico di arrivo delle domande non avrà valore ai fini dell’accesso al contributo.

Tutti i dettagli sul bando con il link alla domanda sono disponibili sul portale del Comune di Verona cercando il bando 2022 fsa oppure al link diretto https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82544

Per informazioni è possibile contattare lo Sportello SI della Direzione Servizi Sociali del Comune di Verona, telefonando al numero verde 800085570 o allo 0458077364 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14.