Covid-19, rimborso tamponi per gli artigiani con il fondo «Sani.in.Veneto»

ll fondo Sani.In.Veneto ora prevede un rimborso sulle spese sostenute per i tamponi in azienda che tutela tutti gli iscritti; è questa la novità per Sani.In.Veneto, il fondo sanitario integrativo di Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CGIL, CISL, UIL del Veneto. Le parti hanno stretto un nuovo accordo per potenziare le misure preventive a tutela del mondo del lavoro.

Fondo Sani.In.Veneto, rimborsati i tamponi, ma non solo

Diventano, quindi, rimborsabili anche i vaccini antinfluenzali e rimangono confermate le coperture per visite specialistiche, esami di laboratorio e altri esami diagnostici legati al Coronavirus. Sono inoltre confermati fino al 31 dicembre gli indennizzi per quarantena e isolamento fiduciario o per ricoveri ospedalieri per Coronavirus, con il riconoscimento di una diaria.

Le pandemie non rientrino in genere tra le categorie rimborsabili, ma il Fondo Sani.In.Veneto conferma gli interventi a salvaguardia della salute dei propri iscritti, tutelandone le prestazioni legate al COVID19.

«A metà marzo, con l’avvio dell’emergenza, Sani.In.Veneto ha dato il via ad una serie di importanti iniziative a sostegno delle imprese artigiane e dei lavoratori del Veneto, attivando interventi dal valore complessivo superiore al milione di euro» dichiara il presidente Antonio Morello, aggiungendo poi che«ora che la situazione si è fatta di nuovo critica, abbiamo introdotto un forte intervento di supporto all’effettuazione di tamponi COVID per rafforzare la strategia anti-Covid. tutelare le nostre aziende e sostenere la salute e l’economia».

Fondo Sani.In.Veneto, i numeri dell’iniziativa

Il Fondo, che nel 2019 ha rimborsato 180.000 prestazioni per oltre 140.000 iscritti e 33mila imprese, ha previsto dal mese di settembre 2020 e sino al 31 marzo 2021 un rimborso sulle spese sostenute per i tamponi in azienda per tutti gli iscritti delle 3 linee in cui è articolato, ossia i dipendenti artigiani (Sani.In.Veneto), in titolari artigiani (Sani In Azienda) e i famigliari di titolari e dipendenti (Sani In Famiglia).

Molte famiglie soffrono le difficoltà dovute al contagio, che è tornato a farsi sentire fortemente in questi giorni.

