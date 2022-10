Giochi Preziosi, apertura in centro a Padova

Grande affluenza di pubblico questa mattina a Padova per l’inaugurazione del nuovissimo store di giocattoli di Giochi Preziosi, il secondo del Veneto, nella centralissima via Cavour al civico 6. Una grande festa per le famiglie, nella sola mattinata sono stati registrati oltre 1.000 ingressi, tutti nel nuovo store alla scoperta del magico mondo dei giochi del brand che da oltre 47 anni ‘regala’ sogni ed emozioni ai più piccoli.

«Padova rappresenta in Veneto una città importantissima, attiva, viva, elegante, bella e quindi non poteva mancare il nostro pensiero per questa città aprendo il nostro negozio Giochi Preziosi nel cuore del centro storico» ha dichiarato l’imprenditore Enrico Preziosi, Presidente e fondatore del Gruppo Giochi Preziosi, in occasione del taglio del nastro inaugurale.

«Con l’inaugurazione di Giochi Preziosi si completa la riapertura di tutta la piastra commerciale al piano terra dell’ex Rinascente. Ringrazio la proprietà dello stabile che ha lavorato per insediare diversi brand, alcuni dei quali a Padova mancavano, che sicuramente porteranno un valore aggiunto per l’attrattività del centro storico e nuove opportunità occupazionali. Giochi Preziosi rappresenta un elemento di richiamo per le famiglie che va ad aggiungersi e ad arricchire l’offerta di negozi di giocattoli presenti in città» ha affermato Antonio Bressa, assessore alle Attività Produttive e Commercio del Comune di Padova.

Oltre a conoscere la Mascotte Pinocchio, i bambini hanno ricevuto caramelle di Halloween e un gadget Giochi Preziosi, ma soprattutto si sono cimentati nelle esibizioni canore con il Canta Tu.

Lo store Giochi Preziosi di Padova sarà aperto con orario continuato, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, sette giorni su sette.