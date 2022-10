Eataly, Cipolloni nuovo Ad. Il 5 ottobre apertura a Verona

Andrea Cipolloni è il nuovo amministratore delegato di Eataly, società che da fine settembre è un po’ meno italiana, dopo che il fondatore Oscar Farinetti ne ha ceduto il controllo al fondo d’investimento Investindustrial, con sede a Londra, guidato dal finanziere Andrea Bonomi. Cipolloni, classe 1968, lascia il ruolo di Ceo di Autogrill Italia e Autogrill Europa. Nicola Farinetti, figlio del fondatore, assumerà la carica di presidente di Eataly al posto di Alessandra Gritti.

Andrea Cipolloni avrà l’obiettivo di accelerare lo sviluppo globale del gruppo Eataly, si legge in una nota della società, puntando ad ottenere una significativa crescita del fatturato grazie alle nuove aperture già previste in particolare in Nord America, alla creazione di nuovi formati ed alla crescita del canale e-commerce, e allo sviluppo in Italia e in Europa.

Mercoledì 5 ottobre aprirà Eataly Verona il primo centro in Veneto della catena di enogastronomia, nelle ex ghiacciaie dei Magazzini generali della città scaligera.