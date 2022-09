Apre il primo Starbucks in Veneto: a Verona creati 35 posti di lavoro

Prodotti dolci, salati e soprattutto il famoso frappuccino: Starbucks è arrivato a Verona. Il nuovo locale si trova in Galleria Pellicciai, vicino a Piazza delle Erbe, ed è stato inaugurato questa mattina. È frutto di una collaborazione tra l’americana Starbucks Coffee Company e Gruppo Percassi, società che sviluppa e gestisce le reti commerciali in franchising di molti grandi marchi.

Il negozio Starbucks di Verona è il ventesimo aperto in Italia: il primo fu aperto nel 2018 a Milano. Ha un’estensione interna di 400 metri quadrati e una capienza di 90 posti a sedere; all’esterno, poi, altri 70 metri quadrati e 40 sedute. È aperto dalle 7:30 alle 20:00 e dà lavoro a 35 persone.

«Siamo entusiasti di portare per la prima volta a Verona l’esperienza unica di Starbucks, riaffermando così il nostro impegno a lungo termine di continuare a crescere in Italia – ha dichiarato Vincenzo Catrambone, general manager di Starbucks Italia – Non vediamo l’ora di accogliere la comunità locale per fargli provare una tazza artigianale di Starbucks Caffè Verona e rilassarsi all’interno del locale.»

Il “Caffè Verona”, infatti, è uno dei preferiti dai clienti della catena americana di tutto il mondo: concepito come una bevanda da abbinare a un dolce, è un omaggio alla città dell’amore. L’offerta gastronomica che accompagna le bevande calde e fredde verrà rinnovata ogni tre mesi e comprende le proposte da colazione e pranzo. Disponibili prodotti da forno della tradizione italiana e dolci della tradizione americana, panini (anche vegetariani), toast, croissant salati e tramezzini.

«Esattamente un anno fa – ha continuato Catrambone – abbiamo annunciato l’apertura di 26 nuovi negozi Starbucks entro la fine del 2023. E questo settembre è il quarto anniversario di Starbucks sul mercato italiano, per il quale abbiamo piani di ingresso ancora più entusiasmanti in altre città del Paese. Con la crescita del portafoglio di negozi Starbucks, stiamo evolvendo anche i format e le ubicazioni dei nuovi punti vendita, per portare il meglio della Starbucks experience ai nostri clienti italiani e soddisfare le loro esigenze e preferenze di gusto.»