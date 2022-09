Dorian Ymeraj vince il premio di Barnext per il miglior aperitivo padovano

Oltre 2500 operatori professionali in due giorni, più del doppio rispetto alla preview del 2021: si chiude con un bilancio estremamente positivo la prima edizione di Barnext, evento B2B dedicato al mondo del bar e della piccola ristorazione promosso da Padova Hall e “in scena” negli spazi di Padova Exhibition (Fiera di Padova) lunedì 26 e martedì 27 settembre. Fra i visitatori – nel 100% dei casi operatori del settore – ben il 55% era rappresentato dai titolari o gestori di locali pubblici: bar, caffetterie, enoteche, ristoranti, birrerie accomunate dall’alta qualità dell’offerta e dalla spinta all’innovazione. Una presenza qualificata che ha fatto dell’evento un moltiplicatore di occasioni di business, con migliaia di nuove partnership e opportunità commerciali attivate.

Nella giornata conclusiva Padova Coktail Trophy, contest dedicato al miglior aperitivo padovano promosso da Padova Hall e Aibes ha assegnato la vittoria a Dorian Ymeraj, titolare del Barcode di Piazza dei Signori, che ha presentato la ricetta originale di Key Code, un aperitivo leggermente agrumato a base di spremuta di lime, spremuta di arancia, Aperol, Campari, Giger Ale.

«Abbiamo gettato le basi per lo sviluppo di un grande progetto – è il commento di Marco Valsecchi, direttore generale di Padova Hall – la soddisfazione fra espositori e visitatori è quasi unanime. La formula smart è stata davvero apprezzata e va proprio nella direzione che abbiamo intrapreso con il nostro nuovo piano strategico: il mercato chiede oggi eventi agili e di dimensioni contenute, con target ben definiti, una selezione di espositori di qualità con proposte ad alto contenuto di innovazione, appuntamenti studiati con format dinamico che favorisca l’incontro diretto, mirato, fra domanda e offerta. Un grazie particolare va ai nostri partner Doreca, D’Alessio Food e Aibes che hanno creduto sin da subito in questo progetto».

Le voci delle aziende

La soddisfazione del direttore generale si riflette anche nelle voci che arrivano dagli espositori e dai partner della manifestazione. Alessandro De Salvia era fra i curatori dell’area Wine Next, dove i 117 produttori presenti hanno proposto in degustazione oltre 1000 vini. «Rispetto alla preview dell’anno scorso che aveva visto presenze di ristoratori e baristi in arrivo principalmente dal Veneto, quest’anno abbiamo registrato tantissimi arrivi da fuori regione, dal Nord Italia e non solo».

Manifestazione promossa a pieni voti anche per Ilaria Napoleoni, account manager Heineken Italia che a Barnext ha portato, per la prima volta in una fiera, la nuova Heineken Silver, una birra dal gusto extra-rinfrescante lanciata sul mercato quest’anno: «Abbiamo attivato tanti nuovi contatti, fra cui molti gestori giovani di bar, che in genere sono un target più propenso a innovare il prodotto».

Una soddisfazione condivisa da Cristina Piazza, agente della Nardini, storica azienda di Bassano leader nella produzione della grappa dal 1779: «Rispetto ad altre manifestazioni più grandi, dove agli operatori del settore si mescolano altre tipologie di visitatori, qui abbiamo avuto la possibilità di dialogare con tutti i visitatori, di far assaggiare più prodotti, di spiegarne le caratteristiche. Un format vincente, da riproporre».

Un giudizio positivo arriva, fra gli altri, anche da Bevande Futuriste, realtà di Treviso che ha presentato le proprie linee di prodotti analcolici bio, capaci di rispondere a una tendenza sempre più diffusa fra i consumatori e da Gabriele Iori, responsabile marketing del Gruppo Techfood: «I visitatori erano davvero molto in target, profilati, di alta qualità». Un’analisi condivisa anche da Emanuele Cenghiaro, delegato per Padova della Fisar – Federazione italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori.