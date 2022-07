Dal food alla consulenza, attorno a Noonic cresce un ecosistema innovativo

Ecosistema Noonic. Potremmo definire così il fiorire di iniziative imprenditoriali attorno all’agenzia di digital marketing fondata da Nicola Possagnolo, Nunzio Martinello e Sebastiano Favaro. Imprese che sanno incrociare settori anche lontani, senza perdere una qualità fondamentale, un minimo comun denominatore fatto di passione per l’innovazione e per le sfide internazionali.

Zanze XVI

Prendiamo un luogo come Venezia e un comparto come quello della ristorazione. In apparenza un contesto che potrebbe accontentarsi dei fasti del passato riproponendoli a turisti a bocca aperta. E invece la «fame» di innovazione è arrivata anche qui. Basta aprire la porta di Zanze XVI, storica trattoria (nella foto) rilanciata da Nicola Possagnolo e Nicola Dinato, 40 anni, chef stellato e anima pulsante del Ristorante Feva di Castelfranco Veneto, che l’hanno riaperta nel maggio 2017 nella chiave dell’osteria moderna. Un ristorante gestito come una startup: un pool di investitori attirati dalla sfida, ricette originali, materie prime di altissima qualità reinterpretate con sguardo internazionale. I riconoscimenti non sono tardati ad arrivare: prima il primo posto ottenuto nello show tv di Sky «4 Ristoranti» condotto da Alessandro Borghese, poi la consacrazione con la conquista della stella della Guida Michelin 2022.

Backbone

Risale al 2021 la nascita di Backbone, società di consulenza che si definisice «la prima boutique di business strategy e tax advisory in Italia con esperienza decennale in startup e PMI in grande crescita o alla ricerca di un nuovo business model».

A fondarla sono tre professionisti giovani ma già dalle solide competenze: il business consultant Andrea Zonta, Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti già auditor e tax consultant in alcune delle società di consulenza più grandi al mondo oltre che CFO per diverse startup e PMI innovative, il rainmaker Francesco Inguscio, CEO e fondatore nel 2011 di Rainmakers con cui ha sviluppato 25 startup e completato oltre 40 programmi di corporate innovation, e il growth specialist Nicola Possagnolo, imprenditore seriale specializzato in strategie di monetizzazione online scelto da Forbes tra i 5 professionisti più influenti in Italia in ambito Marketing & Advertising.

Per le startup i servizi offerti comprendono la redazione di un business plan, la pianificazione finanziaria e la gestione della tesoreria, un cruscotto innovativo per monitorare la performance aziendale. Per le PMI, in aggiunta a questi strumenti, figurano anche le attività di controlling e internal audit. Backbone opera anche in ambito M&A proponendosi come partner per le aziende che devono affrontare operazioni di finanza straordinaria, fusioni, acquisizioni, quotazioni, operazioni di venture capital e private equity.

Akiflow

Nell’ecosistema Noonic c’è anche uno strumento per rendere più produttivo il lavoro mettendo ordine nel proliferare di app e soluzioni tecnologiche. Si chiama Akiflow ed è stata fondata dai tre giovani imprenditori italiani Nunzio Martinello, Sebastiano Favaro e Nicola Possagnolo. Nel 2022 ha chiuso un round di investimento di 1,8 milioni di dollari a cui hanno partecipato protagonisti della scena tech internazionale, come abbiamo raccontato qui.